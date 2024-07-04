«Полгода был в Лисичанске с гуманитарной миссией»: молодогвардеец ушел служить в «Батыр»

Сегодня из Казани на боевое слаживание отправился активист регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». Азизбек Сунатуллоев подписал контракт накануне. Он будет проходить службу в татарстанском батальоне «Батыр».

Азизбек приехал в Казань из Таджикистана в 2017 году, тут он закончил бакалавриат и магистратуру по специальности «юриспруденция». Еще во время обучения он стал волонтером «Молодой Гвардии Единой России» и не раз помогал в отправке грузов и сборе другой помощи. Проживая в России, он понял, что хочет остаться здесь, и получил гражданство. Теперь Азизбек будет защищать Родину на передовой.

«Последний раз работал в Лисичанске, руководил гуманитарным центром. Увидел своими глазами, что происходит в зоне СВО. После этого приехал обратно в Казань, защитил диплом и принял решение подписать контракт. Буду служить в "Батыре". Как сказал Владимир Путин, спецоперация – это вынужденная мера, но в любом случае она будет идти до нашей победы. Люди там рады, что они вернулись в состав России. Я не раз общался с местными жителями в Лисичанске, и они благодарны за то, что мы делаем», – сказал он.

Азизбек и его команда приводили в порядок дома в Лисичанске после обстрелов, помогали ветеранам, раздавали горячие обеды и развозили воду, а также помогали наводить порядок в городе. Однажды волонтер даже попал под минометный обстрел во время гуманитарной миссии. К счастью, обошлось без жертв.

Во время волонтерской миссии Азизбек не раз принимал участие в организации праздников для маленьких жителей нового региона. Молодогвардейцы проводили в подшефных городах «Сабантуй», «Масленицу» и другие праздники.

«Я приехал в Лисичанск в ноябре 2023 года, тогда еще было сложно, местами не было электричества, воды и людей было мало. Но когда я уехал в мае этого года, город стал оживать. Появились вода, свет, начали возвращаться люди. А если люди возвращаются – значит есть хорошие условия для жизни. В Лисичанск из Татарстана поставляется все: вода, памперсы для детей, стройматериалы, бытовая химия, питание и прочее», – дополнил Азизбек.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Азизбек признался, что льготы и выплаты его не интересуют, он даже не стал разбираться в них. На вопрос корреспондента «Татар-информа» о том, что ему нравится в России и почему он решил тут остаться, мужчина ответил: «Не важно где родился, в Татарстане пригодился. Я люблю Казань и побывал во многих городах России. Была возможность переехать в Москву, но для меня Татарстан стал родным. Мне тут нравится».