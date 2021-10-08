Полезная новинка или бессмысленная работа: эксперты из РТ о реестре соцсетей

Соцсети дают доступ к огромному массиву знаний, они давно стали частью жизни современного человека. С 22 сентября в России стартовало формирование реестра соцсетей, ресурсы-участники которого будут обязаны самостоятельно контролировать и нести ответственность за контент, размещенный пользователями. Насколько он может быть эффективен в борьбе с социально опасной информацией, поделились участники Экспертного клуба из Татарстана.

Социальные сети дают возможность человеку быть в повестке и оперативно обмениваться сведениями. Они применяются почти во всех сферах: от повседневного общения до работы ведомств и компаний, публикующих сведения или проводящих эфиры в Сети.

«Убеждена, что социальные сети должны быть полезными, — поделилась мнением эксперт Юлия Манина. — Необходимо минимизировать точки социальной напряженности, способствующие негативным последствиям. В связи с этим считаю важным эффективное правоприменение закона о самоконтроле социальных сетей».

Подобная инициатива, продолжил доктор философских наук, профессор Олег Агапов, ранее не раз выдвигалась на уровне Государственной Думы и Общественной палаты РФ. Специалисты не раз подчеркивали, что соцсети должны нести ответственность за контент и снижать риск распространения экстремистских идеологий, буллинга и иной социально опасной информации.

«Замечательно, что от общественных обсуждений, от законодательной инициативы сегодня сделан очередной практический шаг в деле социализации и институализации социальных сетей. Важно понять, что цифровая трансформация общества подразумевает развитие культуры ответственности в цифровой среде, выступающей сферой ответственного гражданского поведения», — подчеркнул он.

Однако самоконтроль соцсетей фактически заложен в уже существующие законы, считает, в свою очередь, декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, кандидат социологических наук Леонид Толчинский. И если они не следовали ему до этого, «не очень понятно, как реестр может повлиять на снижение противоправного и деструктивного контента», заметил эксперт.

Чтобы добиться эффективности, специалистам понадобится нечто большее, чем создание реестра: мониторинг движения контента, а также предметная работа с получателями контента вместо санкций против «почтальонов» и средств доставки.

«Все, что изливается в социальных сетях и мессенджерах деструктивного, — это метастазы проблем реальной жизни. В сетях масштабируются промахи, корни которых в том, что у нас сейчас происходит в системе образования, в семейной политике, в сфере культуры. Надо начать движение к корневым проблемам, иначе так и будем гоняться и гонять по соцсетям, заведомо проигрывая даже при самых строгих законах», — поделился мнением Толчинский.

Подобную точку зрения высказал и руководитель исследовательского агентства Антон Глухов. Он полагает, что реестр соцсетей — это вторичная и бессмысленная работа для XXI века.

«На самом же деле, по моему личному убеждению, идет обычная бюрократическая работа. Главное нововведение десятилетия уже произошло — 1 февраля 2021 года, когда в законодательстве Российской Федерации, а именно в федеральном законе „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“, появилось само определение социальной сети», — рассказал эксперт.

Создание реестра — это попытка регистрации нового увлечения граждан, оперативного контакта с владельцами популярных платформ и новинок. Однако же существующие крупные соцсети уже прозрачны для получения базовых метрик со стороны государства и «на карандаше» у специалистов. «Реестр же всего лишь механизм добавления „в семью“ важных информационных узлов возможных новичков», — предполагает Глухов.

И если «упертыми экстремистами» должны заниматься спецслужбы, реестр введет правила для других пользователей и позволит наблюдать за их поведением. Прежде всего это позволит защитить группу риска — детей, подростков и пенсионеров, которые не могут самостоятельно противостоять сетевым угрозам.

От скорости реагирования на угрозы разного уровня зависит безопасность пользователей, а подчас и целых государств, добавила кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева. Однако стоит ли ради этого ужесточить законодательство — это дискуссионный вопрос.

«Для его решения необходимо проанализировать опыт тех стран, где закон, обязывающий социальные сети удалять контент, содержащий в себе разжигание межнациональной розни и клевету, и любой контент, признанный незаконным в стране уже реализован, проработать те несовершенства, которые есть, чтобы не повторять их ошибок. Модель Германии, которая спровоцировала как домино введение ограничений онлайновых высказываний с помощью возложенных задач цензуры на социальные сети, наглядно продемонстрировала проблемные аспекты закона», — напомнила специалист.

Поэтому при принятии подобных решений крайне важно учитывать множество нюансов.