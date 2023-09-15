Полехи, мещера, камчадалы: Этнографический музей привез Казани этнопалитру «Мы — русские»

Российский этнографический музей привез в Казань около 250 интереснейших, необычных для обыденного взгляда экспонатов большого проекта «Мы – русские. Локальные группы русского народа». Главная особенность выставки — ее составляют подлинники, не реконструкции, даже если речь идет о народных костюмах. Единственный предмет, изготовленный реконструкторами, — шляпа, выглядящая скорее как аксессуар из зарубежной сказки. Но это точная копия старинного, сохранившегося по сей день мужского головного убора русского этноса.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Подлинная такая же шляпа входит в состав императорских коллекций — это то, что было собрано когда-то для выставки 1867 года. Это вещи, которые были изготовлены даже, может быть, в 40-е годы XIX века. Шляпа уникальная, она реально существовала и существует до сих пор в фондах: я как хранитель могу сказать, что она есть. Работа над созданием реконструкции этой шляпы велась года три — нужно было затонировать цвета, сделать так, чтобы она выглядела традиционно, свалять ее из такой же шерсти, сделать так, чтобы она форму держала. А шляпы валяли не только из овечьей шерсти, но и добавляли подшерсток диких животных», — рассказала в интервью «Татар-информу» куратор выставки, сотрудник Российского этнографического музея Татьяна Зимина.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Шляпа — элемент костюмного комплекса полехов. Эта субэтническая группа русских проживала на западе страны, на территории Орловско-Калужского Полесья в лесистых и заболоченных местах, расположенных в верховьях рек Оки и Десны. Тудовляне, каменщики, усть-цилемы, марковцы, теблешане и даже камчадалы — питерский музей поистине удивит посетителей выставки палитрой русскости, известной, пожалуй, преимущественно в узких кругах музейщиков, этнографов и историков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выставке собраны вещи второй половины XIX —­ начала ХХ веков. Проект был презентован в самом Российском этнографическом музее в прошлом году, экспонировалось тогда около 700 предметов. Затем выставка начала путешествие по России: в прошлом же году ее увидели жители Южно-Сахалинска, в этом году, летом, — калининградцы, а после Казани она отправится в Краснодар. В каждом городе выставка удивляет посетителей 28 дней.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Задача — показать многообразие русской культуры через локальные группы. Россия большая, территория расселения русских большая, и понятно, что русские, проживающие на разных территориях, отличаются друг от друга. Даже в Тверской или Архангельской губернии отличия есть. Нередко эти отличия становятся настолько явными и яркими, что даже соседи их выделяют, и эта группа получает свое название, в том числе и самоназвание. Но в то же время они все осознают себя русским народом», — пояснила куратор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Территориальные группы русских представлены очень широко — от запада (полехи), Орловской и Брянской областей и до Восточной Сибири (Анадырь, камчадалы Камчатки), Севера (Усть-Цильма в Коми) и Южной Сибири (каменщики и полехи). Основную часть экспонатов составили коллекции, собранные основателями Российского этнографического музея — Николаем Могилянским, Евгением Ляцким, Дмитрием Клеменцом, а также этнографом Надеждой Гренковой. Интерес к этнографии возник еще в XIX веке, именно к тому периоду относятся первые этнографические экспедиции и коллекции в музеях по всей стране.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждая группа отличается своей спецификой. В первую очередь она выражена в женском костюме: он всегда несет в себе основную локальность. Удивляют не только формы и вид костюмов и предметов, но и, к примеру, сочность и разнообразие красок. Так, среди предметов одной из групп можно видеть пухи с серьгами (сережки в виде достаточно крупных пушистых помпошек) яркого, модного в наши дни цвета фуксии. И это тоже подлинник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Анилиновые краски появились во второй половине XIX века, люди с большим удовольствием всё это использовали для предметов, которые были очень важными в культуре и, по сути, являлись ритуальными. А таковыми были и полотенца, и одежда молодых женщин, в которую вкладывались. По их одежде судили о материальном достатке семьи, о возможности девушки выйти хорошо замуж. Или, например, усть-цилемы — одна из немногих групп, представители которой и на сегодняшний день четко осознают свою идентичность. Им помогала сохранить традицию приверженность к разным старообрядческим течениям. У них до сих пор сохраняется и прежнее литье (литые иконы, кресты), которые они несли с собой, переселяясь на эти земли, и более поздние предметы для отправления культа — подручники (коврик для рук во время моления) и лестовки, создаваемые уже в наше время», — объяснила собеседница «Татар-информа».

Куратор выставки, сотрудник Российского этнографического музея Татьяна Зимина Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Каменщики, рассказала Зимина, — тоже старообрядцы, которые уехали в XVIII веке на Алтай. От этой группе представлен, к примеру, затейливой расцветки кафтан, который называется подоболочка. И это пример взаимопроникновения культур.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Как написано у нас в описи, этот кафтан сшит из казахского ковра. Но когда мы пригласили наших специалистов по Средней Азии и Казахстану, они предварительно дали заключение, что и казахи-то приобрели эту ткань у узбеков, у которых она предназначается для пошива свадебных халатов невесты. Причем на определенной территории, но в то же время это был поточный материал — работали артели, которые именно в такой гамме делали ткани. Казахи сделали из этой ткани занавес, а уже русские, выкупив его у казахов, сделали из него кафтан, но кафтан чисто по русским лекалам. Расположение всех его частей соответствует традиционному и плюс немного европейскому — воротник здесь уже английский», — обратила внимание куратор выставки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экспонаты Российского этнографического музея на выставке в Казани дополняют старинные фотографии представителей русского народа из фондов Национального музея РТ. В Татарстане, как отметил на вернисаже заместитель начальника Управления по реализации национальной политики департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов, этнокультурному развитию всех народов, проживающих в республике, уделяется пристальное внимание. Он поблагодарил сотрудников Российского этнографического музея за выставку этнографических раритетов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Российский этнографический музей очень четко улавливает те необходимые, значимые моменты в культуре российского общества и те процессы культуры, которые проходят на территории нашей республики. Те русские костюмы, которые представлены в музеях Татарстана, — более традиционные национальные костюмы. Выставка же демонстрирует локальные группы русского населения, которые не представлены в музейных коллекциях Татарстана. Мы, сотрудники Национального музея, сами с большим интересом знакомились с экспонатами этой выставки — для нас были открытием те названия локальных групп русского народа, которые малоизвестны основному населению. И для многих также эта выставка будет настоящим открытием, которое позволит почерпнуть новые сведения о многообразной самобытной культуре русского населения России», — сказала заместитель генерального директора Национального музея РТ по научно-исследовательский работе Светлана Измайлова.

Выставку «Мы – русские. Локальные группы русского народа» можно будет посмотреть в Национальном музее РТ до 11 октября. За это время ее также дополнят тематические лекции о национальном русском костюме и традициях русского народа в разных регионах.