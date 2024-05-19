Полевая кухня и уроки лесников: в Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев

В районе села Бизяки Менделеевского района Татарстана состоялся масштабный семейный экологический фестиваль «Урман фест». Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, несмотря на пасмурную погоду, более 1 тыс. жителей города и района приняли участие в благотворительной акции.

Участникам были выданы лопаты для работы с почвой, а также распределены саженцы. Всего в рамках республиканского экофестиваля высажено 70 тыс. деревьев.

Многие приехали на экомероприятие вместе со всей семьей, взяв с собой детей. Посадили деревья депутат Госдумы Альфия Когогина, глава района Радмир Беляев и представители Министерства лесного хозяйства РТ.

«Для нашего района это очень важная акция. Сажая лес, мы однозначно улучшаем экологию нашего прекрасного красивого района. Спасибо вам, дорогие менделеевцы, что пришли семьями принять участие в этом классном благотворительном деле», – обратился к участникам Радмир Беляев.

Он уточнил у организаторов акции, в каком году была сделана первая посадка и как сегодня растут эти деревья. Как оказалось, дебют состоялся 5 лет назад в Лаишевском районе, деревья прижились хорошо и сегодня радуют глаз жителей и гостей района.

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу: мастер-класс от лесников по посадке деревьев, выступления музыкальных и танцевальных групп, аниматоры для детей.

По завершении акции всех угостили пловом и гречкой с мясом, а также горячим чаем.

Эко-фестиваль «Урман фест» проводится на территории Республики Татарстан с 2020 года. На сегодняшний день уже посажено более 300 тыс. деревьев.

Организация таких мероприятий соответствует целям и задачам федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Слоган «Урман фест-2024» — «Экология начинается с семьи». 2024-й Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи. В этот год как никогда необходимо поддержать семейные ценности и традиции. Одним из важных и необходимых традиций семьи может стать сохранение и здоровье нашей планеты. Главная миссия мероприятия — сделать мир лучше и экологичнее.