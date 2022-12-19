Полеты в аэропорты юга и центра России ограничены еще на неделю

Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре России. Сообщение появилось на сайте ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года», — говорится в тексте.

Запрет касается воздушных гаваней, расположенных в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. При необходимости перевозчики могут воспользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, что аэропорты закрыты для гражданских самолетов с февраля 2022 года — после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале СВО.