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Транспорт
19 декабря 2022  09:12

Полеты в аэропорты юга и центра России ограничены еще на неделю

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Росавиация в очередной раз продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре России. Сообщение появилось на сайте ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года», — говорится в тексте.

Запрет касается воздушных гаваней, расположенных в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. При необходимости перевозчики могут воспользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, что аэропорты закрыты для гражданских самолетов с февраля 2022 года — после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале СВО.

#аэропорты #ограничение
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