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Транспорт
7 декабря 2022  09:34

Полеты в 11 аэропортов России запрещены еще на неделю

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Росавиация в очередной раз продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов центральной и южной части страны. Новой предполагаемой датой его снятия стало 15 декабря, говорится на сайте ведомства.

Ограничение затронуло воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Перевозчикам рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, что впервые запрет ввели с началом спецоперации на Украине, которую в конце февраля объявил Президент России Владимир Путин.

#Росавиация #аэропорты #ограничения
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