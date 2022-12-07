Полеты в 11 аэропортов России запрещены еще на неделю

Росавиация в очередной раз продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов центральной и южной части страны. Новой предполагаемой датой его снятия стало 15 декабря, говорится на сайте ведомства.

Ограничение затронуло воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Перевозчикам рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами.

Напомним, что впервые запрет ввели с началом спецоперации на Украине, которую в конце февраля объявил Президент России Владимир Путин.