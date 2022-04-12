Полетные программы туроператоров в Турцию из Казани откроются в апреле

Пять туроператоров полетят в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний. Туры будут организованы в том числе из Казани, сообщает Ассоциация туроператоров.

«В апреле начинаются полетные программы туроператоров на крыльях турецкого лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.Туроператоры формируют туры в Турцию и на базе перелетов российских авиакомпаний “Россия” и “Азимут”», – говорится в сообщении.

Полетная программа в Анталью из Москвы уже стартовала, из Казани она станет доступна с 15, 16 и 29 апреля. В Даламан из столицы Татарстана полеты откроются 28 мая.

Туры в Бодрум тоже сформированы. Рейсы из Казани заявлены с 25 мая.