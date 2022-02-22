Полетать на зиплайне и приготовить уху: в городах Татарстана пройдут пять событий

В феврале и марте в пяти районах Татарстана состоятся мероприятия на территориях, которые представляют республику на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Мероприятия позволят протестировоть проектные решения еще до благоустройства территорий и вовлечь горожан в совместную работу над проектами. События разрабатывались вместе с жителями и городскими сообществами, чтобы максимально отразить местные традиции и привычки. Поэтому для всех районов придуманы индивидуальные активности.

В частности, 23 февраля в Лаишеве состоится фестиваль ухи «Белые горы». Участники смогут посмотреть соревнования по зимней рыбалке, продегустировать уху, а также послушать концертную программу. Начало запланировано на 10.00 в кластере «Белые горы» / Семрук.

Позднее, 26 февраля, в зеленодольском сквере Алтынова пройдет «Мирный день». На мероприятии будет возможность попробовать себя на зиплайне (это экстремальный веревочный спуск), посмотреть шоу собаководов, покататься на санках и ледянках, послушать экскурсию от архитекторов и главного агронома города. Начало — в 11.00.

На 7 марта запланированы «Зимние игры» у озер в Лениногорске. Гости смогут принять участие в эстафетах, посмотреть шоу прыжков с трамплина на лыжах и заплыв спортсменов клуба моржевания, а еще перекусить на фудкорте. Начало — в 10.00, места проведения мероприятия — Каскад верхних прудов по улице Менделеева и парк «Яшьлек».

Кроме того, 12 марта жителей Мамадыша приглашают на спортивное ориентирование «Станция юных туристов». Участников ждут соревнования по зимнему ориентированию на склоне Вятки, детская программа и полевая кухня. Начало в 10.00 на Ипподроме.

Завершится череда событий 13 марта чемпионатом «Снежная битва» в Заинске. Гостей ждут в 13.00 в парке «Молодежный». Здесь запланирован чемпионат по игре в снежки, турнир по лазертагу и DJ-сет от Malsi Music.