Полет над Казанью и автогонки с Салаватом: как сбылись мечты ребят с ОВЗ из Татарстана

Ежегодно перед Новым годом организаторы фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!» исполняют заветные мечты участников. Какие желания уже удалось воплотить в жизнь, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информ» глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

«В преддверии Нового года мы стараемся исполнить желания и мечты каждого участника. Желания самые разнообразные: кто-то хочет побывать в аэропорту, посмотреть, как обслуживаются самолеты. Было желание пролететь над Казанью. На самом деле у детей добрые, необычные желания. К примеру, прокатиться на гоночных автомобилях», — сказал он.

Спикер отметил, что в фестивале принимает участие певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов. Он исполнил заветные желания нескольких ребят.

«Наш друг осуществил мечту мальчишки, который хотел прокатиться на гоночном автомобиле и познакомиться с гонщиками на картинге, а также подарил ребенку спортивную форму», — рассказал Фатхутдинов.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина добавила, что певец исполнил желание еще одного участника фестиваля.

«У нас был мальчик Риназ, который хорошо поет, и он давно мечтал познакомиться с Салаватом Фатхетдиновым. Мальчик выступил на фестивале, и под бурные аплодисменты к нему подошел Салават Закиевич. Вы бы видели эмоции этого мальчика! Более того, они подружились, и эта дружба продолжается», — сказала Маврина.

Также у участников фестиваля прошлых лет были мечты посмотреть, как пекут хлеб, как работает пожарная команда, и они также исполнены.

Гала-концерт XVI фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!» пройдет 19 декабря в ДК им. Саид-Галиева в Казани. В этом году участниками фестивального движения стали 650 человек.