Полет над Камским Устьем и баня с видом на Волгу: как отдохнуть на природе в Татарстане

В Татарстане работают 42 объекта загородного отдыха

В Татарстане созданы и работают 42 объекта загородного отдыха, среди которых глэмпинги, кемпинги, экоотели и базы отдыха. Об этом на брифинге сообщила руководитель Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

«У нас сейчас более 1,7 тыс. койко-мест. Возможностей много, выбор большой. Представлены разные концепции, форматы отдыха и ценовые диапазоны. Думаю, каждый может найти что-то для себя, исходя из типа отдыха, который человек запланировал», – отметила она.

Оксана Саргина: «Каждый может найти что-то для себя, исходя из типа отдыха, который человек запланировал» Фото: tatarstan.ru

Саргина добавила, что любой житель республики может составить свой маршрут путешествия по Татарстану и поделиться им на сервисе Day by Day или выбрать для себя один из представленных там планов.

Большую роль в создании глэмпингов в Татарстане сыграла федеральная программа предоставления субсидий на модульные некапитальные средства размещения, на которую, с учетом республиканского софинансирования, было выделено в 2022 году около 271 млн рублей, подчеркнул Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Благодаря этой мере поддержки субсидии получили 18 предпринимателей, которые создали свои глэмпинги в 10 муниципальных образованиях. Было создано 219 новых домиков», – пояснил он.

На обустройство пляжей Татарстана выделено более 177 млн рублей

Одним из самых популярных мест для отдыха традиционно являются пляжи. Для их обустройства была создана специальная федеральная программа поддержки. Татарстан получил более 177 млн рублей. Финансирование выделено 14 объектам, сообщил Иванов.

«Общая сумма на эту сумму поддержки – 177,6 млн рублей. По итогам первого этапа средства получили 14 предпринимателей. Сейчас идет второй этап, мы принимаем дополнительные заявки», – сказал спикер.

На полученные средства можно обустроить пляжную территорию: установить душевые кабинки, туалеты, урны для мусора, пункты медицинской помощи, спасательные пункты, шезлонги, лежаки и многое другое.

Сергей Иванов:«Благодаря мере поддержки субсидии получили 18 предпринимателей, которые создали свои глэмпинги в 10 муниципальных образованиях» Фото: tatarstan.ru

Создано приложение для прохождения «Волжской тропы»

Одним из крупнейших проектов по отдыху на природе в Татарстане стала «Волжская тропа». Это пеший туристический маршрут длиной 350 километров по правому берегу Волги. Сейчас она еще не обросла всей необходимой инфраструктурой, однако прогуляться можно уже сейчас. Создано даже специальное приложение, где обозначены все живописные места и достопримечательности, отметила Оксана Саргина.

«Каждый в зависимости от свободного времени и уровня подготовки может пройти любую часть маршрута. Для этого нужно скачать мобильное приложение, где указаны все уникальные локации с точным треком, потому никто не потеряется. Вскоре мы создадим систему лояльности. Будет возможность получить специальный паспорт. За каждую дистанцию можно будет получать бонусы», – пояснила она.

Она подчеркнула, что не обязательно проходить весь маршрут за один раз, можно распределить его на выходные. При этом к обустройству первой очереди «Волжской тропы» приступят уже в следующем году.

«Сейчас тропа совершенно не оборудована инфраструктурой. Смета находится на проверке» Фото предоставлено Институтом развития городов Татарстана

«Сейчас тропа совершенно не оборудована инфраструктурой. Смета находится на проверке. В следующем году мы планируем начать реализацию первой очереди. Это 174 километра от парка Урицкого в Казани до села Кирельское в Камском Устье», – заключила она.

«Отдохнуть от городской суеты в комфортных условиях»

Также на брифинг были приглашены предприниматели, которые получили субсидии на создание глэмпингов. Первой выступила руководитель глэмпинга «Сосны в пространстве» в Верхнеуслонском районе Татьяна Игнатьева.

«Наш глэмпинг находится в 40 минутах езды от Казани на четырех гектарах глухого соснового леса. У нас можно отдохнуть от городской суеты в лесу в комфортных условиях. Чистый воздух и тишина благотворно влияют на здоровье и психическое состояние», – рассказала она.

Также в глэмпинге можно заказать баню с вениками и аромамаслами. Дома находятся далеко друг от друга, чтобы создать атмосферу уединение с природой. При этом созданы комфортные условия вплоть до смарт-ТВ и интернета, заключила Игнатьева.

Овеянное легендами урочище святого ключа в Билярске

О главных туристических объектах Алексеевского района рассказала специалист по туризму муниципалитета Людмила Клюшкина. Особенно она выделила Билярский музей-заповедник.

«Наши гости могут посетить жемчужину Алексеевского района – Билярский музей-заповедник. Это самый крупный подобный объект в Татарстане. Именно здесь находится овеянное легендами урочище святого ключа. Его ежегодно посещают около 100 тыс. человек. Там расположены красивое обустроенное озеро, беседки для отдыха, две большие автостоянки и историко-археологический музей», – пояснила она.

Также излюбленными местами для туристов в Алексеевском районе стали фабрика художественного ткачества, где по старинной технологии создают экологически чистые ткани, а также Музей родного края, где проводятся мастер-классы с привлечением местных самозанятых.

Путешествие во времени в Бавлинском районе

Далее слово взяла председатель Региональной ассоциации сельского туризма РТ Зульфия Лапитова, которая рассказала о вариантах отдыха в Бавлинском районе.

«Изюминкой нашего района стали сплавы по реке Ик, которые приобретают все большую популярность. Программа рассчитана от четырех часов до семи дней. Именно здесь находится стык часовых поясов. Поэтому мы называем этот маршрут "путешествие во времени". Можно увидеть красивые виды Уральских гор, лугов, а также посмотреть на лебедей», – отметила она.

Также на территории района работают несколько глэмпингов, где туристы могут приобрести фермерские продукты, а также два автокемпинга, где путешественники могут не только заправиться, но и прогуляться по сосновой роще, искупаться в открытом бассейне и посетить экскурсии и ремесленные мастерские.

Сплав на катамаранах по Казанке до Голубых озер

В Высокогорском районе Татарстана работает глэмпинг «Лес и озера» рядом с детским лагерем «Байтик». Учредители выбрали именно семейную концепцию для своего объекта, там организуют сплавы по Казанке, мастер-классы и фотовыставки, рассказала руководитель глэмпинга Алла Калугина.

«Наш глэмпинг специализируется на программах семейного отдыха. Дома вмещают семьи до шести человек. Наша программа насыщена мастер-классами, пешими и водными прогулками по окрестностям. Мы ходим на Голубые озера, сплавляемся на катамаранах по реке Казанке до “моста дяди Коли”», – сообщила она.

Также она пригласила всех желающих на международный этнический фестиваль «Крутушка», который пройдет с 25 по 27 августа, уже начались продажи билетов. Особенностью мероприятия в этом году станет выставка старинных фотографий и научный лекторий на тему этнического творчества и народных традиций.

Бани с панорамным видом на Волгу

Благодаря грантовой поддержке в Камском Устье в этом году появился глэмпинг «Середина Волги», где гости могут насладиться видом слияния двух рек, посетить баню с обзорными окнами на водные просторы, взять напрокат квадроциклы, катера, гидроциклы и удочки. Об этом рассказал руководитель объекта отдыха Алмаз Насыров.

«Из нашего глэмпинга открываются виды на самую широкую часть реки, где сливаются Волга и Кама. У нас создана большая мангальная зона, баня с панорамным видом, даем в прокат сапборды, квадроциклы, катера, гидроциклы и всё для рыбалки», – пояснил спикер.

Кроме того, он рассказал о туристических продуктах Камско-Устьинского района, которыми могут воспользоваться гости глэмпинга. В частности, с этого года работает программа «Улетный тур в Камское Устье», где во время обзорной экскурсии туристы могут совершить полет по территории района.