Глава сельхозуправления рассказал, что за поле конопли появилось в Азнакаевском районе РТ

Поле конопли в Азнакаевском районе Татарстана вызвало небывалый интерес у пользователей соцсетей.

«В поселке Актюба целое поле посадили интересной травой, летом вся Актюба на веселье будет ходить» – пишут жители района в социальных сетях.

Люди задались вопросом, откуда появилось это поле и насколько законно выращивать подобную траву.

Фото: Руслан Халилов

Между тем, нашлись и такие пользователи соцсетей, кто привел цитаты из различных научно-публицистических статей: «В России готовятся засевать маковые поля. Это позволит получить отечественное сырье для обезболивающих. Вырастут и площади ненаркотической конопли. Из нее уже сейчас производят продукты, одежду, аксессуары».

Одни пользователи на иронию других указывают, что из технической конопли получают «от лекарств и бумаги до веревочных материалов и утеплителей».

Фото: Руслан Халилов

Как рассказал «Татар-информу» начальник сельхозуправления Азнакаевского района РТ Рамиль Исламов, под посев технической коноплей в районе отведено более 600 гектаров пашни. Материал будет использован ООО «Союз- Агро» для производства технической сахарозы и компонентов строительных материалов.

«Посевные работы согласованы с отделом МВД по РТ. Какие-либо наркотические вещества из этой технической культуры произвести невозможно», – сообщил агентству Рамиль Исламов.