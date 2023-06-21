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Глава сельхозуправления рассказал, что за поле конопли появилось в Азнакаевском районе РТ
Поле конопли в Азнакаевском районе Татарстана вызвало небывалый интерес у пользователей соцсетей.
«В поселке Актюба целое поле посадили интересной травой, летом вся Актюба на веселье будет ходить» – пишут жители района в социальных сетях.
Люди задались вопросом, откуда появилось это поле и насколько законно выращивать подобную траву.
Между тем, нашлись и такие пользователи соцсетей, кто привел цитаты из различных научно-публицистических статей: «В России готовятся засевать маковые поля. Это позволит получить отечественное сырье для обезболивающих. Вырастут и площади ненаркотической конопли. Из нее уже сейчас производят продукты, одежду, аксессуары».
Одни пользователи на иронию других указывают, что из технической конопли получают «от лекарств и бумаги до веревочных материалов и утеплителей».
Как рассказал «Татар-информу» начальник сельхозуправления Азнакаевского района РТ Рамиль Исламов, под посев технической коноплей в районе отведено более 600 гектаров пашни. Материал будет использован ООО «Союз- Агро» для производства технической сахарозы и компонентов строительных материалов.
«Посевные работы согласованы с отделом МВД по РТ. Какие-либо наркотические вещества из этой технической культуры произвести невозможно», – сообщил агентству Рамиль Исламов.
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