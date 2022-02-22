Поле травли и информационной борьбы: эксперты оценили прошедшую Олимпиаду в Пекине

В последнее время Олимпиада стала не местом спортивных состязаний, а полем информационно-психологической борьбы, служащим для интересов одних и травли и фейков по отношению к другим. Как поступить стране из-за предвзятого отношения к российским спортсменам и какие шаги предпринять, предположили члены Экспертного клуба.

Специалисты единодушны в том, что апофеозом политической и информационной борьбы на Олимпиаде стал допинговый скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. За никем не доказанные подозрения в употреблении запрещенных веществ поплатилась не только 15-летняя девушка, но и вся сборная России, и без того выступающая в «кастрированном формате». Более того, это попытка натравить на Валиеву остальных олимпийских призеров, так как якобы по ее вине они лишились церемонии награждения, а их медали поставлены под угрозу.

«Информационные вбросы в СМИ, давление на спортсменов и иные технологии, которые применяются в отношении россиян, направлены на то, чтобы на разных уровнях вывести нас на эмоции и совершение необдуманных поступков <...> не все наши спортсмены справились с психологическим давлением, и это надо учитывать в дальнейшем при разработке стратегии поведения в сложной сложившейся ситуации, которая будет только усугубляться», — полагает кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева.

Она подчеркнула, что российским спортсменам нужно и в дальнейшем держаться до последнего, так как любая ошибка может стать для них роковой и превратить в мишень. В этой связи стране необходимо создать общество, которое было бы невосприимчиво к подобного рода информационной борьбе, в политической же части требуется проработка концепции противодействия информационной войне и включение этого вопроса в повестку дня.

Такая информационная борьба несет и другие последствия, в том числе недоверие к государству, обнуление достижений в разных областях, к примеру в спорте, потерю патриотизма. «Олимпиада уже ни в первый раз становится частью большой политической и информационной борьбы. К сожалению, в этой войне сложно одержать победу, потому что это бой с тенью», — отметил политтехнолог Владимир Кутилов.

Случившееся в Пекине — это продуманная и целенаправленная атака на спортсменов из России, причем именно самых ярких, тех, кого любят в стране и мире, подчеркнул декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, кандидат социологических наук Леонид Толчинский.

«Что может чувствовать нормальный человек, что может твориться в душе жителей страны, когда на глазах у всего мира их соотечественницу ломают, убивают морально, втаптывают в нечистоты, а ей, на всякий случай, всего 15 лет? Не мне судить, что там с допингом, который вскрылся в пробирке, пару месяцев тщательно хранившейся шведами для атаки в час „Х“», — заметил эксперт.

В такой ситуации чиновники от спорта как в России, так и за рубежом показали свой непрофессионализм, одни — сознательно допустив травлю спортсменки, другие — показав свою беспомощность в ситуации, которую можно и нужно было просчитать или нейтрализовать, взяв огонь на себя. «У нас же Валиева всю Олимпиаду в далеком Пекине фактически стояла на расстреле в одиночестве», — напомнил Толчинский.

В связи с этим, вероятно, добавил он, имеет смысл предложение западных экспертов о введении возрастного ценза. По крайней мере, это предотвратит «публичные казни» в отношении детей.

О непрофессиональном поведении ответственных лиц заявил и доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров. По его мнению, в этой ситуации необходимо наказать виновных — тех, кто должен отвечать за сохранность спортсменов, тех, кто не провел их проверку в России.

«Начать надо с себя и навести порядок в подготовке спортсменов. Для защиты вовне наш Олимпийский комитет делает все и даже больше. А кто защитит наших спортсменов от безграмотных специалистов-фармакологов дома?» — поинтересовался он.

Политизация спорта — это фактически его убийство, уничтожение сути, резюмировал кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин.

«Спорт должен быть вне политики. Тогда мы получим честные соревнования, дружескую атмосферу на трибунах и за их пределами, а также теплые отношения между болельщиками из самых разных уголков мира», — подчеркнул эксперт.