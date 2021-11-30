«Поле чудес» на Первом канале с января будет выходить в новом формате

Первый канал с нового года перезапустит в новом формате шоу «Поле чудес». Леонид Якубович останется ведущим обновленной передачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Канал не станет продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» — телекомпанией «ВИД», ссылаясь на нецелесообразность заключения нового договора.

Первый канал приобрел у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune, которая в свое время стала прообразом для российского телешоу. С января 2022 года в свет выйдет новое шоу «Наше Поле Чудес».

Его ведущим останется народный артист России, художественный руководитель программы Леонид Якубович.

За более чем 30-летнюю историю существования программы в эфир вышло свыше полутора тысяч выпусков телеигры.