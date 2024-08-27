Полчища мошкары атакуют Казань: чем опасна летающая черная тля и когда она исчезнет

Гуляя в Казани в конце августа, трудно не заметить тучи надоедливых летающих насекомых

Фото: © «Татар-информ»

Почему появились полчища тли

Гуляя в парках и скверах столицы Татарстана в конце августа, трудно не заметить тучи надоедливых летающих насекомых. Поначалу создается ощущение, что вокруг тебя комары, но они почему-то не кусают. Если присмотреться внимательнее, становится понятно, что это мелкие мошки.

Как сообщил «Татар-информу» доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, оказывается, это не мошкара, а обычная тля – черные насекомые, которые встречаются большими колониями на растениях.

«Действительно, в этом году в Казани тли больше, чем обычно», – констатировал он.

Летающая тля вьется вокруг лопухов и разных цветов на городских клумбах. Спикер пояснил, что у насекомых такой жизненный цикл: в конце лета – начале осени появляется поколение «крылатые», которые начинают активно размножаться и расселяться.

«Просто мы привыкли, что тля без крыльев, сидит себе на растениях, сосет их соки, вредит. Но в конце лета – начале осени у них появляется поколение “крылатые”, которое расселяется по другим растениям. И такую картину мы наблюдаем каждый год», – заметил Николай Шулаев.

Николай Шулаев: «Действительно, в этом году в Казани тли больше, чем обычно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лето было благоприятным для насекомых

По словам специалиста КФУ, бывают годы, когда тли особенно много. К примеру, такая картина наблюдалась в Казани в 2013 году. Ее активному размножению обычно способствуют погодные условия.

«Вероятнее всего, это лето было благоприятным для того, чтобы численность тли в конце августа – начале сентября стала очень высокой», – заметил Шулаев.

По данным казанских метеорологов, погода в этом теплом сезоне идет волнами: половина мая была холодной, наблюдались заморозки. Потом пришла аномальная июльская жара, в отдельные дни было побито несколько температурных рекордов. В первой половине августа на смену жаре пришла очередная волна похолодания. Однако в самом конце лета тепло в регион опять вернулось.

«Благодаря солнечному антициклону вся европейская территория России, в том числе и Татарстан, оказалась в очень теплой и сухой воздушной массе. После прохладных ночей в дневное время воздух прогревается до июльских значений, ночью и утром образуются туманы. 27 и 28 августа днем ожидается от плюс 23 до плюс 29 градусов», – сообщил Гидромет РТ.

Надоедливая летающая тля, которая беспокоит горожан, оказывается, не опасна для человека, но вредит растениям Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 3.0

Опасна ли тля для людей и растений

Надоедливая летающая тля, которая беспокоит горожан, оказывается, не опасна для человека, но вредит растениям. Почему не нужно опасаться людям? Потому что она не ядовита, сообщил Николай Шулаев.

«Хочется успокоить горожан: она безвредная и в отличие от комаров никого не кусает. Но, конечно, неприятно: летает, попадает на одежду, если ее раздавить, то будут пятна. Но тля – вредитель, любит расселяться по нашим огородам, культурным растениям», – отметил он.

Спикер добавил, что у тли широкий спектр питания, она встречается в парках на кустарниках и на травянистых растениях, лопухах, ромашках. В садах и огородах яблони и смородину повреждают другие виды тли.

«В садах тля зеленая, а та, что летает сейчас, черная. Огородная тля подъедает смородину, яблоню, сливу, иногда малину. Та, что летает в парках, в основном вредит растениям на клумбах и кустарникам», – сказал Шулаев.

Напоследок собеседник «Татар-информа» рассказал, когда полчища неприятных насекомых исчезнут из парков и скверов.

«Как только в сентябре похолодает, их численность станет меньше, а с приходом первых заморозков тля исчезнет», – заверил ученый КФУ.