Под Челнами пожилой водитель попал в ДТП, после чего сам добрался до больницы на попутке

Накануне утром на автодороге Останково – Мрясево произошло ДТП: автомобиль вылетел с дороги в кювет.

Фото: Валентин Кулагин

«Пожилой водитель автомобиля, не выбрав безопасную скорость, совершил опрокидывание в кювет», — рассказал начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Фото: Валентин Кулагин

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного корреспондента из Челнов, пожилой мужчина сам обратился в больницу, добравшись до неё на попутке.