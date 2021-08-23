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Ру Тат
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23 августа 2021  09:32
Павел Климчак

Под Челнами пожилой водитель попал в ДТП, после чего сам добрался до больницы на попутке

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Накануне утром на автодороге Останково – Мрясево произошло ДТП: автомобиль вылетел с дороги в кювет.

Фото: Валентин Кулагин

«Пожилой водитель автомобиля, не выбрав безопасную скорость, совершил опрокидывание в кювет», — рассказал начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Фото: Валентин Кулагин

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного корреспондента из Челнов, пожилой мужчина сам обратился в больницу, добравшись до неё на попутке.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #опрокидывание в кювет
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