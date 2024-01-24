Поквартирный обход татарстанцев для информирования о выборах начнется 17 февраля

В период подготовки выборов Президента России в Татарстане, с 17 февраля, начнется реализация проекта «ИнформУИК». Более 9,9 тыс. членов участковых избирательных комиссий от 2727 участков пойдут на подомовой обход избирателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев на 35-м заседании ЦИК РТ.

«В ходе этих встреч каждый избиратель сможет задать интересующие вопросы: где находится избирательный участок, по какому графику он работает, что нужно сделать, чтобы проголосовать дома, и так далее. Планируется масштабная работа», – заявил глава Центризбиркома.

По его словам, члены избирательных комиссий будут иметь при себе раздаточные материалы, приглашения на выборы. Во время информационно-разъяснительной работы методом поквартирного обхода они расскажут о способах голосования, о кандидатах на пост Президента России.

«Обходчики будут иметь специальную экипировку – накидку с символикой выборов Президента РФ, значок и бейдж, – чтобы ни у кого не вызывали сомнения их статус и полномочия. Это очень важный проект, и он сработает только в том случае, если мы придем в каждую дверь. Избиратели должны знать, что их интересы стоят в центре внимания системы избирательных комиссий», – подчеркнул Кондратьев.

Заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов добавил, что на всей территории России с 17 февраля по 7 марта пройдет адресное информирование и оповещение избирателей, в том числе с использованием специального мобильного приложения.

«В рамках работы по информированию избирателей планируется посетить более 1,9 млн домохозяйств, квартир и индивидуальных жилых домов. В среднем на одного обходчика придется свыше 190 дверей», – отметил он.

Нефедов уточнил, что в будние дни рекомендовано организовать поквартирный обход с 17 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни – не раньше 10 утра и до 8 вечера.

Кроме того, до 15 февраля на территории каждого избирательного участка будут оборудованы специальные места для размещения печатных агитационных материалов.

«Эти места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы они могли ознакомиться с размещенной там информацией», – заметила член Центральной избирательной комиссии РТ Альбина Зиганшина.

Выборы Президента России состоятся в этом году. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.