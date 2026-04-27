Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

В Вашингтоне в ночь на 26 апреля (по московскому времени) произошло очередное покушение на президента США Дональда Трампа. Преступника остановили до входа в зал, где проходил благотворительный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Что произошло и почему на Дональда Трампа покушаются – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © The White House

Что такое Ассоциация корреспондентов Белого дома

В каждой развитой стране существует группа журналистов, которая на постоянной основе освещает деятельность первого лица государства. В России это так называемый кремлевский пул, в США – Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA), основанная в 1914 году.

Членство в ассоциации независимое и не модерируется государством. Соответственно, входящие в нее журналисты пишут о президенте без жесткой цензуры. Из-за этого Ассоциация корреспондентов Белого дома часто конфликтует с администрацией и даже судится с ней.

Традиции ежегодного ужина ассоциации с участием администрации президента насчитывают уже более 100 лет: первый официальный ужин состоялся в 1921 году. По традиции мероприятие проводится в последнюю субботу апреля в Вашингтоне. С 1968 года ужин неизменно проходит в отеле Washington Hilton. За всю историю он отменялся крайне редко – из-за мировых войн, покушений на президентов (например, после ранения Рональда Рейгана 30 марта 1981 года при выходе из этого же отеля) или пандемии COVID-19.

Что представляет собой этот ужин и как на него попасть

Цель мероприятия – сбор средств на стипендии для студентов-журналистов и награждение лучших представителей СМИ, освещающих работу Белого дома. Это одно из главных светских событий года в американской столице, и участие в нем считается престижным. Помимо президента и первой леди на ужине присутствуют представители администрации и члены Конгресса.

Купить билет «с улицы» практически невозможно – это закрытое мероприятие для профессионального сообщества. Чтобы приобрести билет, журналист должен быть членом WHCA и платить ежегодный взнос (около 90 долларов). В 2026 году билет стоил около 350 долларов. Если вы не входите в пул Белого дома, попасть на ужин можно только в качестве гостя медиакомпании. Крупные издания (CNN, ABC, The New York Times и др.) выкупают столы и приглашают знаменитостей или влиятельных гостей. Из-за большого числа голливудских звезд, которые начали активно посещать ужин с конца 1980-х, мероприятие получило неофициальное название «Оскар на Потомаке».

Как проходит ужин WHCA и в чем его особенность в 2026 году

Традиционно это неформальное мероприятие – вечер юмора и самоиронии. Президент США и приглашенные гости выступают с шуточными речами, вручаются журналистские премии, а также проходят выступления комиков с острыми шутками о политике.

Этот ужин был особенным еще до начала. Дональд Трамп во время своего первого президентского срока (2017–2020) принципиально игнорировал мероприятие из-за напряженных отношений с прессой. Он не посещал ужин и в 2025 году. Его возвращение в 2026-м рассматривалось как попытка наладить диалог с медиа или использовать площадку для публичного выступления. В итоге состав гостей оказался уникальным: мероприятие собрало большое количество высокопоставленных чиновников и политических союзников президента.

Кто из звезд был на ужине

Среди знаменитостей присутствовали:

Оз Перлман – менталист и фокусник, заявленный хедлайнер вечера;

– менталист и фокусник, заявленный хедлайнер вечера; Дана Уайт – глава UFC и близкий друг Трампа;

– глава UFC и близкий друг Трампа; Шерил Хайнс – актриса, супруга Роберта Кеннеди-младшего;

– актриса, супруга Роберта Кеннеди-младшего; Мэтт Френд – комик и имитатор.

Помимо Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп на мероприятии присутствовали ключевые представители власти:

Джей Ди Вэнс – вице-президент США;

– вице-президент США; Марко Рубио – госсекретарь;

– госсекретарь; Роберт Кеннеди-младший – министр здравоохранения;

– министр здравоохранения; Пит Хегсет – министр обороны;

– министр обороны; Кэш Пател – директор ФБР;

– директор ФБР; Майк Джонсон – спикер Палаты представителей.

Как произошло покушение

Ничего не предвещало беды: вечер был в разгаре, Оз Перлман показывал Дональду Трампу карточный фокус у президентского стола, когда раздались выстрелы. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Один из сотрудников Секретной службы получил ранение, однако его спас бронежилет.

Гости прятались под столами, президента с супругой и представителей администрации экстренно эвакуировали. По данным The New York Post, некоторые гости во время эвакуации забирали с собой алкоголь.

Интересно, что Трампа эвакуировали не сразу (в отличие, например, от вице-президента Джей Ди Вэнса). Позже он заявил, что сознательно задержал эвакуацию, чтобы понять, что происходит. В ходе эвакуации Трамп даже упал из-за действий охраны.

Кто стрелял

Нападавшего задержали до того, как он проник в зал. Он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами и предположительно действовал в одиночку. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен – разработчик видеоигр и репетитор.

По данным СМИ, он придерживался продемократических взглядов: в 2024 году получил награду «Учитель месяца» и жертвовал средства на кампанию Камалы Харрис.

Какие мотивы

Журналистка Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что перед нападением стрелок написал «манифест», в котором обозначил американских чиновников как цели и выступал против политики Трампа.

Сам Дональд Трамп заявил, что нападавший имел выраженные антихристианские взгляды.

«Этот человек – больной человек: когда читаешь его «манифест», становится ясно, что он ненавидит христиан. Это ненависть», – подчеркнул Трамп в интервью Fox News.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по двум эпизодам использования огнестрельного оружия и одному – нападения на федерального офицера, сообщила прокурор округа Колумбия Жанин Пирро.

Почему стреляют в Дональда Трампа?

Инцидент произошел в месте с символической историей: именно в этом отеле в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Тогда пуля остановилась всего в 25 мм от сердца.

За последние два года это уже третье покушение на Дональда Трампа. Самое опасное произошло 13 июля 2024 года в Пенсильвании, когда пуля задела его ухо. Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения, стрелок был ликвидирован.

Еще одна попытка была 15 сентября 2024 года во Флориде, когда Трамп играл в гольф. Секретная служба обнаружила оружие в кустах и открыла огонь по подозреваемому до выстрела.

Сообщалось и о других инцидентах – например, задержании вооруженного мужчины в Калифорнии в октябре 2024 года и попытке нападения в 2016 году в Лас-Вегасе.

Манифест нападавшего и предыдущие попытки покушений свидетельствуют о глубоком политическом расколе в США. Все известные случаи связаны с гражданами страны и мотивированы недовольством политикой Трампа.

Безусловно, подобные инциденты недопустимы. Однако они показывают высокий уровень напряженности в американском обществе. Эксперты не исключают, что риски подобных нападений сохранятся и в будущем.