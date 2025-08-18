Покупка билетов и посадка на поезда по биометрии станет доступна с 1 сентября

Пассажиры поездов дальнего следования с 1 сентября получат возможность пользоваться биометрией при покупке билетов и посадке, при условии что у перевозчика есть соответствующие технические средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Новая опция будет реализована через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). С их помощью можно будет не только приобретать билеты, но и проходить на платформу, включая высокоскоростные поезда.

При этом традиционные способы оформления и посадки сохранятся.