Покупательница квартиры Ларисы Долиной потребовала ее принудительного выселения

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье подала встречный иск с требованием о принудительном выселении артистки из жилого помещения. Об этом сообщает «ТАСС».

Как следует из исковых материалов, оглашенных судьей, Лурье указала, что сделка по купле-продаже квартиры была завершена в полном объеме: денежные средства продавцу перечислены, право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке.

При этом требования об освобождении жилого помещения, по ее утверждению, выполнены не были, в связи с чем заявитель настаивает на принудительном выселении прежней владелицы через суд.

Интересы Ларисы Долиной в судебном процессе представляет адвокат, сама артистка участия в заседании не принимает. Ранее она также не присутствовала на рассмотрении дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. Кроме того, в рамках уголовного дела Долина не явилась на допрос в Балашихинский суд, где проходило разбирательство, и давала показания по видеосвязи из Хамовнического суда Москвы.

На заседание Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда аккредитовались 254 представителя СМИ, фактически в зале присутствовали несколько десятков журналистов.