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Происшествия
6 апреля 2022  13:38
Павел Климчак

Покупатели вызвали скорую истекавшему кровью мужчине, который зашел в магазин в Казани

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По версии следствия, накануне двое знакомых казанца выпивали спиртное. Во время общения между ними начался конфликт, один из них достал нож и ударил второго в грудь. После этого нападавший сбежал, а потерпевший пошел в магазин, где покупатели вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего мужчину удалось задержать. Свою причастность к преступлению он признал, в скором времени ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#покушение на убийство
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