Покупатели вызвали скорую истекавшему кровью мужчине, который зашел в магазин в Казани

По версии следствия, накануне двое знакомых казанца выпивали спиртное. Во время общения между ними начался конфликт, один из них достал нож и ударил второго в грудь. После этого нападавший сбежал, а потерпевший пошел в магазин, где покупатели вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего мужчину удалось задержать. Свою причастность к преступлению он признал, в скором времени ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.