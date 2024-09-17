«Покупатель пока в ожидании»: захватят ли «китайцы» рынок авто с пробегом?

Количество объявлений на рынке автомобилей с пробегом в Поволжском федеральном округе к августу 2024 года составило 302 тыс. машин, что на 38% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил аналитик данных Авито авто Артем Соколов на встрече с журналистами.

По его словам, средняя цена за это же время на вторичном рынке выросла лишь на 7,5%. Причем средняя цена за год у дилеров наоборот снизилась на 6%.

Отметим, что на рынке 22% от 302 тыс. объявлений приходится на дилеров, 50% занимает сегмент частников и 28% – профессиональные продавцы.

Если же говорить про новые автомобили, то в ПФО в этом сегменте на август 2024 года зафиксировано 42 тыс. объявлений, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Причем такой существенный рост наблюдается только в Поволжье. Если же смотреть по всей России, то показатели не такие большие. Рост количества объявлений в стране составил 41%, что тоже очень существенно, но далеко от Поволжского округа.

«На самом деле, тренд прошлого года в том, что средняя стоимость снижалась. Это связано с тем, что происходила некоторая трансформация рынка – дорогие европейские бренды заменялись более доступными китайскими аналогами», – отметил Соколов.

Средняя стоимость снизилась на 6,3% по сравнению с прошлым годом – до 3 млн рублей. Причем ожидалось, что снижение затронет лишь конец 2023 года, однако в январе 2024 года средняя стоимость продолжила понижаться. Причиной этого эксперт считает наращивание доли новых автомобилей по ПФО с 16% до 26% Автовазом. При этом доля «китайцев» стабильно занимает около 70%, и замещение отечественным брендом произошло за счет европейских автомобилей.

К слову, китайские марки все больше захватывают рынок новых автомобилей и все чаще становятся более предпочтительным выбором, нежели покупка подержанного европейского бренда.

Так, по результатам кросс-интереса (специалисты анализируют, как пользователи, которые выбрали один из брендов, рассматривали другие марки и модели авто), в последние годы кардинально поменялось отношение к новым автомобилям. Если раньше в таком исследовании их практически не было, и пользователи выбирали между новым авто и европейскими с пробегом, то теперь в списках все чаще появляются варианты с новым авто китайского производства, и они периодически даже возглавляют списки интересов.

Стоит отметить, что в отличие от первичного рынка, среди автомобилей с пробегом первенство до сих пор сохраняют Lada, Kia и Hyundai. Однако, по словам руководителя группы по работе с ключевыми клиентами Авито авто Владислава Иванова, такая ситуация складывается, потому что автомобилисты пока еще не полностью доверяют китайским брендам.

«Нет еще абсолютного доверия, а его можно пощупать как раз таки на вторичке. Последние 2-3 года пошла волна новых китайских брендов и они постепенно заполняют рынок. Через 3-5 лет они будут выходить на вторичку. Сейчас уже есть китайские авто с пробегом более 100 тыс. километров, но к ним покупатель пока относится настороженно», – заявил Иванов.

Таким образом, одной из причин малой популярности китайских автомобилей на рынке машин с пробегом можно объяснить и тем фактом, что их пока просто мало, ведь их популярность начала расти всего пару лет назад. Однако через 2-3 года можно ожидать, что интерес к ним станет все больше расти, как это произошло на рынке новых авто.

Растет число желающих проверить автомобиль с пробегом через Автотеку - сервис, в базе которого содержатся данные о 50 млн транспортных средствах, почти половина информации доступна только здесь, в других источниках ее нет. Эксперты Авито отмечают существенный рост интереса к дорогим и премиальным авто.

Почти треть таких проверок – 31% – занимают автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. Еще 27% приходится на сегмент от 1 до 2 млн рублей, причем количество проверок в этом сегменте за год выросло почти на 3%. А автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей составляют чуть более 23% запросов.

В это же время количество проверок автомобилей стоимостью от 2 до 3 млн рублей за год выросло на 19%, и теперь этот сегмент занимает почти 10% от числа всех проверок. На машины от 3 до 5 млн рублей их количество выросло на треть, и на этот сегмент приходится почти 6% запросов, а премиальный сегмент от 5 млн рублей вырос и вовсе в 1,6 раза, и на него теперь приходится почти 3% от общего числа проверок.

При этом растет число автомобилей, историю которых проверяет один и тот же пользователь. Например, для машин стоимостью более 5 млн рублей количество отчетов на одного пользователя выросло в 2,3 раза.

фото: Владимир Васильев