Покупайте по-новому с Банком Казани! Теперь по QR-коду через СБП

Как оплатить покупку, если нет под рукой банковской карты? Легко и безопасно теперь и с Банком Казани. В мобильном приложении вы можете оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП. Услуга совершенно бесплатна!

Для оплаты нужно выполнить несколько быстрых шагов:

Наведите камеру на QR-код; Введите пароль разблокировки телефона; На платформе Android нажмите на стрелочку в всплывающем окне. На IOS нажмите на значок QR внизу экрана; Выберите приложение Банка Казани; Введите пароль от мобильного приложения Банка; Нажмите кнопку оплатить.

Готово! Ваша покупка оплачена!

А чтобы оплатить через мобильное приложение или сайт продавца, действуйте следующим образом:

1. При оформлении заказа выберите способ оплаты «Система быстрых платежей»;

2. Из списка банков выберите «Банк Казани»;

3. Проверьте данные и итоговую сумму.

4. Подтвердите покупку кнопкой «Оплатить».

Более подробную информацию читайте на сайте Банка Казани. Также все вопросы задавайте в телеграм-чат или WhatsApp.

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