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Ру Тат
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Экономика
29 июля 2022  11:00

Покупайте по-новому с Банком Казани! Теперь по QR-коду через СБП

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Как оплатить покупку, если нет под рукой банковской карты? Легко и безопасно теперь и с Банком Казани. В мобильном приложении вы можете оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП. Услуга совершенно бесплатна!

Для оплаты нужно выполнить несколько быстрых шагов:

  1. Наведите камеру на QR-код;
  2. Введите пароль разблокировки телефона;
  3. На платформе Android нажмите на стрелочку в всплывающем окне. На IOS нажмите на значок QR внизу экрана;
  4. Выберите приложение Банка Казани;
  5. Введите пароль от мобильного приложения Банка;
  6. Нажмите кнопку оплатить.

Готово! Ваша  покупка оплачена!

А чтобы оплатить через мобильное приложение или сайт продавца, действуйте следующим образом:

1. При оформлении заказа выберите способ оплаты «Система быстрых платежей»;

2. Из списка банков выберите «Банк Казани»;

3. Проверьте данные и итоговую сумму.

4.  Подтвердите покупку кнопкой «Оплатить».

Более подробную информацию читайте на сайте Банка Казани. Также все вопросы задавайте в телеграм-чат или WhatsApp.

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