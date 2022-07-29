Покупайте по-новому с Банком Казани! Теперь по QR-коду через СБП
Как оплатить покупку, если нет под рукой банковской карты? Легко и безопасно теперь и с Банком Казани. В мобильном приложении вы можете оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП. Услуга совершенно бесплатна!
Для оплаты нужно выполнить несколько быстрых шагов:
- Наведите камеру на QR-код;
- Введите пароль разблокировки телефона;
- На платформе Android нажмите на стрелочку в всплывающем окне. На IOS нажмите на значок QR внизу экрана;
- Выберите приложение Банка Казани;
- Введите пароль от мобильного приложения Банка;
- Нажмите кнопку оплатить.
Готово! Ваша покупка оплачена!
А чтобы оплатить через мобильное приложение или сайт продавца, действуйте следующим образом:
1. При оформлении заказа выберите способ оплаты «Система быстрых платежей»;
2. Из списка банков выберите «Банк Казани»;
3. Проверьте данные и итоговую сумму.
4. Подтвердите покупку кнопкой «Оплатить».
Более подробную информацию читайте на сайте Банка Казани. Также все вопросы задавайте в телеграм-чат или WhatsApp.
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