Покровская ответила на обвинения в адрес россиянок на Евро в краже контента

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Бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская ответила на обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной, заявившей, что россиянки «украли» гибрид, использованный ранее испанками, на чемпионате Европы в Париже, где сборная России выиграла командную произвольную программу.

«Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит "украли идею"? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея... В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку», — сказала Покровская в интервью РИА Новости.

Она также отметила, что не поняла, что именно сделали испанки, и что некоторые судьи также не оценили их выступление. «Поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно», — добавила Покровская. По её словам, заимствование идей в синхронном плавании — обычная практика, и результат зависит от качества исполнения, а не от происхождения задумки. Официальных комментариев от Федерации синхронного плавания России или испанской стороны по этому вопросу пока не поступало. Сборная России продолжает подготовку к другим стартам сезона.