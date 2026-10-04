Покров – это не про первый снег: батюшка объяснил, в чем смысл праздника

О чем праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Почему в этот праздник играют свадьбы и в чем духовный смысл этого дня? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.





14 октября Русская Православная Церковь отмечает праздник Покров Пресвятой Богородицы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы побеседовали с писательницей Дарьей Донцовой, которая рассказала о том, как пришла к вере. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это не о первом снеге»

14 октября Русская Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Знают о нем многие, но не все понимают его смысл.

Если устроить опрос людей вне храма, то, скорее всего, они скажут, что это праздник, в который земля покрывается первым снегом. Но тогда возникает вопрос: «Что делать, если земля не покрылась снегом? Отменять службу?» Этот праздник празднуют во всех Поместных православных церквях, которые есть на всех континентах. Понятно, что 14 октября снег не выпадает где-нибудь в Африке или Южной Америке.

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы совершенно о другом, он не о первом снеге» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы совершенно о другом, он не о первом снеге. В этот день мы вспоминаем очень важные события истории Православия Византии. В 910 году варвары осадили Константинополь. В это время жители города собрались в храме и стали усердно молиться о спасении. Среди них были святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний. Люди не расходились до глубокой ночи, продолжая молиться. И вот святой Андрей и его ученик поднимают глаза и видят, как Богородица идет по воздуху, ее окружают ангелы и святые. Она снимает с себя свой покров, или по-другому омофор, и расстилает его над всеми молящимися, словно укрывая их от всего зла и всех невзгод. После этого враг отступил и город был освобожден.

Таким образом этот праздник напоминаем нам о том, что Пресвятая Богородица молится о нас, что она обязательно нам поможет. То есть ни к какому снегу этот день не имеет никакого отношения. Вообще очень странно представить себе, чтобы в Церковном календаре были даты, связанные с погодными явлениями.

«Так часто бывает, что мы молимся, но не замечаем, как Господь приходит к нам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«События, связанные с православными праздниками, очень многому нас учат»

Существует еще одно распространенное мнение о том, что Покров – это время свадеб, и многие задаются вопросом: «Можно ли венчаться на Покров?» Ответ будет неоднозначным, потому что в православной традиции венчания не совершаются накануне постных дней, то есть во вторник и четверг, и не совершаются венчания в субботу. Поэтому, если праздник Покрова выпадает на эти дни, то венчания мы не совершаем.

Откуда возникает мысль, что на Покров надо венчаться? Это народная логика: поздняя осень, урожай собран, на полях прибрано, дома убрано. Ну когда еще сыграть свадьбу, если не на Покров? Прекрасная традиция, тем более в народном сознании переплетаются ассоциации: «Покров – это покрытие головы, свадебная фата». Вот такая народная интуиция.

Александр Ермолин: «Нам, православным, нужно обязательно самим рассказывать о своей вере, быть миссионерами, просвещать других» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поэтому нам, православным, нужно обязательно самим рассказывать о своей вере, быть миссионерами, просвещать других. Большинство людей мало знают о Православии и начинают связывать какие-то религиозные понятия с чем-то приземленным. Например, праздник Покрова со снегом. Хотя на самом деле наше учение предлагает мысли гораздо более высокого и важного порядка: о Божией Матери, о том, как она молится о нас, о событиях в истории.

События, связанные с православными праздниками, очень многому нас учат. Как святой Андрей со своим учеником молился в храме, где кроме них были тысячи людей, но только они увидели это чудо. Так часто бывает, что мы молимся, но не замечаем, как Господь приходит к нам. Важно об этом помнить и стараться видеть Божественные явления и то, как Господь стучится в дверь нашей собственной жизни. Вот об этом этот прекрасный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Он всегда был почитаем в Русской Православной Церкви. Хочется всем пожелать, чтобы люди сделали важный, большой шаг вперед от какого-то народного представления, каких-то суеверий, мнений и задумались, о чем этот праздник и почему так много веков Православная церковь совершает в этот день торжественные богослужения.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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