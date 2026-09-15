Покоривший Эверест на одних руках Рустам Набиев выступил на МФМ-2026

Параспортсмен и альпинист Рустам Набиев, первым в истории поднявшийся на Эверест на одних руках, выступил перед тысячами участников Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026). Участники мероприятия встретили его аплодисментами.

Набиев лишился ног после обрушения казармы в Омске в 2015 году, где в тот момент проходил срочную службу. После обрушения здания он провел под завалами около семи часов. Спасатели обнаружили его только под утро.

После случившегося Набиев занялся спортом, а впоследствии – альпинизмом. Он стал первым человеком в истории, который поднялся на Эверест на одних руках.

Во время выступления на Международном фестивале молодежи Набиев отметил, что невозможное существует лишь до тех пор, пока кто-либо не докажет обратное.

История параспортсмена и его достижения вызвали продолжительные аплодисменты участников фестиваля.

Видео предоставлено организаторами