«Покорившие Олимп»: в Национальной библиотеке выставили олимпийские артефакты

Альпы Шамони-Мон-Блан на дипломе VIII Олимпийских игр

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Национальном культурном центре «Казань» 12 июня откроется выставка артефактов «Покорившие Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина». Открытие экспозиции приурочено к началу Спортивных игр стран БРИКС.

«Выставка проходит в месте, где встречаются люди, устремленные к совершенству интеллекта. Здесь мы видим результаты тех, кто достиг наивысших достижений в физическом развитии», — заявил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Роман Шайхутдинов Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Выставка открывается словами Пьера де Кубертена: «О спорт! Ты мир!». Сразу за ними расположилось главное новшество экспозиции — ожившие при помощи нейросетей иллюстрации с первых олимпийских дипломов. В центре — диплом с Лондонской олимпиады 1908 года. Справа от него раскинулись альпийские пейзажи французского города Шамони, а слева — античные атлеты с олимпийского диплома Игр в Париже 1900 года.

«Впервые мы привлекли искусственный интеллект и оживили дипломы. Теперь вы можете видеть их не только перед собой — вы можете видеть, как они оживают», — объявил ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов.

Эти же дипломы можно увидеть в оригинале. На многих из них уже выцветают чернила, ведь им больше ста лет. Как отметил Белоусов, по этим изображениям явно отслеживается не только история мирового спорта, но и история олимпийского дизайна.

«Ведь это декоративно-прикладное искусство. И те изменения, которые происходили в то время, находят отражение в артефактах: переход от модернизма к постмодернизму, эволюция техники изготовления медалей и факелов», — пояснил Белоусов.

Лев Белоусов Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Особенно ярко развитие искусства заметно при сравнении факелов разных лет. Вдоль двух стен выстроены избранные олимпийские факелы с 1956 по 2022 год. Напротив них — полные комплекты олимпийских медалей, от памятных до золотых. Также на стенах выставочного зала проецируются кадры олимпийской хроники, а на стендах на двух языках, английском и русском, представлены отдельные фрагменты вековой истории Олимпиады.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

К выставке татарский стрит-арт художник создал скульптуру, установленную рядом с Национальным культурным центром со стороны набережной. С помощью образа мальчика, стоящего на пьедестале с факелом в руках, автор продолжает идею самой выставки — преемственность поколений, тяга к миру и спортивным победам.

Подобные собрания — большая редкость даже среди серьезных коллекционеров. Таких коллекций в мире не больше шести, заверил Белоусов. Сейчас экспонаты находятся в управлении Российского международного олимпийского университета.

По словам куратора выставки, бизнесмен Владимир Потанин начал собирать олимпийские редкости в 2014 году, а уже в 2019-м состоялся первый публичный показ коллекции. Сегодня эта выставка сопровождает каждое крупное спортивное событие в стране. В Казани экспозиция будет доступна до 31 августа. Вход на нее бесплатный.