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«Поколение Z»: Форпост и РВИО воспитывают патриотов в РТ через историю и интерактивы
В Татарстане патриотическое движение «Форпост» и региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) организовали серию мероприятий под названием «Поколение Z». Программа реализована при поддержке грантов Раиса Татарстана.
Мероприятия проходят в учебных заведениях высшего и среднего образования, летних лагерях для детей и подростков. Их цель – заинтересовать молодежь историей своей страны и подвигами российских солдат.
Интерактивные лекции «Область славы» являются одними из ключевых элементов проекта. Они охватывают ключевые события от Первой мировой и Великой Отечественной войн до современности, включая специальную военную операцию.
Участники программы узнают увлекательные истории о героях войны, увидят фотографии и личные вещи, а также получат подробную информацию о событиях, произошедших на территории Татарстана.
«Мы ищем новые подходы в патриотическом воспитании. Нам важно найти лучшие практики коммуникации с новым поколением и идеальное соотношение полезности и интерактивности, чтобы молодежи было интересно узнавать прошлое своей Родины и предков», — отметил исполнительный директор РВИО в РТ Тимур Камалетдинов.
Формат не ограничивается лекциями, проект «Поколение Z» включает целую машину времени под названием «Марш в Прошлое». Благодаря ей молодежь сможет соприкоснуться с реальными предметами военного времени, примерить форму солдат времен Великой Отечественной войны и испытать на себе дух солдатского быта в боевом походе. Юные патриоты получат уникальный опыт: они смогут стрелять охолощенными прототипами легендарных «Мосинок» и «ППШ», жить в палатках и полностью погрузиться в быт того исторического периода.
Фото предоставлено республиканским центром «Форпост».
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