Поколение Альфа на сцене: свобода мысли и юмора

Фото: © «Татар-информ»

На театральной площадке MOÑ 21 июня состоялась премьера необычного спектакля «Открытый микрофон. Teens». Его особенность – актеры, которыми стали школьники из села Усады Лаишевского района РТ: Рушан Абдуллин, Аделя Ахметова, Кира Баширова, Василиса Губайдуллина, Наиль Зайнаков, Марат Саттаров и Мишель Шарафеева. Под руководством режиссеров Ай Ахметовой и Дины Сафиной они освоили жанр юмористической импровизации, представив публике свое видение окружающего мира.

Фото: © «Татар-информ»

Зал был полон. Среди зрителей были не только друзья и родные юных артистов вместе с обычными любителями театра, но и театральные критики, привлеченные необычным форматом постановки.

Спектакль представлял собой серию коротких номеров, сочетающих элементы стендапа, рассказывания историй и коротких, метких шуток – так называемых «ванлайнеров». Режиссеры проекта объяснили свой подход: «Комедия – самый сложный жанр, а главное – честный. Юмор продлевает жизнь, если верить, что смех этим занимается. А мы верим. Наши подопечные работают над шутками, историями, стендапом, учатся делиться своим видением мира через юмор. Ведь юмор спасает даже в темные времена. Не факт, что получится смешно, зато будет честно».

Фото: © «Татар-информ»

И действительно – спектакль, возможно, получился неидеальным, но при этом невероятно искренним. Юные артисты, не скрывая волнения, делились своими историями, наблюдениями и шутками, порой немного неуклюжими, порой простыми почти до гениальности. Это был не выверенный до мелочей профессиональный спектакль, а живое импровизационное выступление, в котором чувствовалась неподдельная энергия и желание поделиться с публикой своими мыслями и переживаниями.

Один из театральных критиков, Марина Шимадина, поделилась впечатлениями от увиденного: «Поколение Альфа – это новое поколение с еще более свободным мышлением. Их мышление свободно от стереотипов, запятых и точек, и тем оно и удивляет. Очень интересно было посмотреть на ваш дебют, и вы правда смогли удивить. Такого я точно не ожидала».

Фото: © «Татар-информ»

Постановка «Открытый микрофон. Teens» показала не только талант молодых артистов, но и потенциал нестандартных подходов в театральном искусстве. Искренность и непосредственность спектакля оставили яркое впечатление у зрителей, доказав, что смех и честность – лучшие инструменты для диалога между поколениями.

Айнара Эминова