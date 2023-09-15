Поклонники Ришата и Алии Тухватуллиных заподозрили, что пара ждет ребенка

Фото: из личного архива Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной

Поклонники Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной начали поздравлять звездную пару с будущим пополнением в семье —после того, как артисты поделились романтическим видео в соцсетях. Пользователи интернета обратили внимание на округлившийся живот певицы, пишет сайт телеканала ТНВ.

«Ура!», «Мне только кажется, или вы на самом деле ждете ребенка?!», «В ожидании чуда», «Очень рады за вас!», «У-у-ух, кажется, в семье Тухватуллиных ожидается пополнение!» — пишут в комментариях на странице Алии Тухватулиной (Карачуриной).

Некоторые поклонники призывают не торопить события и быть более тактичными, напоминая, что сама звездная пара пока еще официально не сообщила о будущем пополнении в семье.

Весной Ришат и Алия сочетались мусульманским браком никах, а свадьба пары прошла в Казани в июне.

Ранее Ришат и Алия Тухватуллины в эксклюзивном интервью рассказали «Татар-информу», почему жених долго не решался сделать предложение невесте, как будут распределяться их роли в семье и как отреагировали фанаты на новый статус любимого артиста.