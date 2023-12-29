Покинувший исполком Нижнекамска Ленар Зарипов вошел в команду Беляева

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

На аппаратном совещании в Менделеевске глава района Радмир Беляев представил коллегам нового директора РПО «Таткоммунэнерго». Им стал Ленар Зарипов, который до октября этого года работал в исполкоме Нижнекамска.

«Ленар Марсович имеет большой опыт работы. В 2021-2022 годах был первым заместителем руководителя исполнительного комитета Менделеевского района. Последнее место работы — исполнительный комитет города Нижнекамска», — представил коллегам Радмир Беляев.

Напомним, производством и поставкой тепловой энергии, горячей и хозяйственно-питьевой воды, а также эксплуатацией коммунальных сетей занималась ранее компания «Газпром теплоэнерго Казань», с сегодняшнего дня все обязанности будут возложены на АО «Таткоммунэнерго». Это стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Рустама Минниханова.

«Желаем Ленару Марсовичу успехов на новом месте в новой должности», — пожелал глава района.

Напомним, с 2019 года Ленар Зарипов трудился заместителем главы Отдела экономического прогнозирования, транспорта и связи исполкома Нижнекамского района. Позже возглавил Отдел транспорта. После этого работал в Менделеевске и в 2022 году опять вернулся в городской исполком, где проработал до 17 октября.