«Показываем не руины, а жизнь»: в Казани открыли выставку о подшефных городах РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Центре уникального мастерства открылась фотовыставка «Движение жизни: люди меняют пространство». Выставка состоит из фотографий, которые раскрывают разные стороны жизни подшефных территорий и вклад татарстанцев в их восстановление.

«Сегодня, в День воссоединения исторических регионов с Россией, мы открываем не просто фотовыставку. Мы открываем окно в города, которые заново учатся жить, дышать и мечтать. Мы чествуем тех, кто плечом к плечу с жителями Лисичанска и Рубежного возвращает этим городам будущее», – объяснила автор проекта, член Общественной палаты Российской Федерации от Республики Татарстан Ольга Павлова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тысячи людей возвращают жизнь в эти города. Это строитель из Набережных Челнов, который перекрывает крыши в Рубежном под звуки сирены. Это врач из Казани, оперирующий в полевом госпитале Лисичанска. Учитель из Елабуги, который заново открывает школьные классы.

«Эта выставка – их коллективный портрет. Мы хотели показать не руины, а то, как на этих руинах прорастает жизнь благодаря нашим людям», – подчеркнула Павлова.

На открытии выставки присутствовали три вице-премьера РТ, которые приложили руку к восстановлению подшефных городов – Евгений Варакин, Фаниль Аглиуллин и Ринат Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это значимая выставка для нашей республики. Для всех людей, которые объединены выполнением общих задач на новых территориях», – отметил министр земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин.

«Мы очень радуемся тому, что люди в нас поверили. Люди там, на нашей территории, а это исконно наша территория. Период жизни, который мы там прожили, останется с нами на всю жизнь. И болезненные воспоминания, к сожалению, когда город подвергался обстрелам, когда мы вынуждены были из-под завалов доставать людей. Но мы понимаем, что мы это делаем не зря. Мы приезжаем туда, и люди нам благодарны за то, что мы для них делаем», – добавил глава Верхнеуслонского района Татарстана Евгений Варакин.

По мнению вице-премьера РТ Рината Садыкова выставка, открытая в ЦУМе – это возможность показать то, что на сегодняшний день делает Республика Татарстан в Лисичанске и Рубежном

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это возможность поклониться тем людям из разных отраслей, которые восстанавливают мирную жизнь. Тем, кто вел работу по взаимодействию с местными властями, работу по взаимодействию с местным населением. А это тоже не всегда просто было. Это и работа с местными предприятиями, которые нужно было настроить на российскую действительность и российское законодательство. С уверенностью сегодня, крепко стоя на ногах, можем сказать, что тыл и фронт едины», – подчеркнул он.

Выставка состоит из нескольких смысловых блоков:

Стройка и медицина, образование и спорт. Фотографии показывают, чем сегодня живут Лисичанск и Рубежное, как команда Татарстана восстанавливает инфраструктуру и социальные объекты, работает в коммунальных и строительных бригадах, а врачи республики оказывают медицинскую помощь.

Фотографии показывают, чем сегодня живут Лисичанск и Рубежное, как команда Татарстана восстанавливает инфраструктуру и социальные объекты, работает в коммунальных и строительных бригадах, а врачи республики оказывают медицинскую помощь. Память Великой Отечественной войны и поддержка ветеранов. Отдельный блок посвящен кадетам Следственного комитета, гуманитарной работе и помощи военнослужащим.

Отдельный блок посвящен кадетам Следственного комитета, гуманитарной работе и помощи военнослужащим. Дети и подростки. Снимки рассказывают о спортивных школах, занятиях робототехникой и 3D-моделированием, художественном творчестве, поездках детей в Татарстан и отдыхе на Черноморском побережье. В экспозиции – первые спортивные победы, работа юных инженеров и художников, деятельность фотостудии в Лисичанске.

Снимки рассказывают о спортивных школах, занятиях робототехникой и 3D-моделированием, художественном творчестве, поездках детей в Татарстан и отдыхе на Черноморском побережье. В экспозиции – первые спортивные победы, работа юных инженеров и художников, деятельность фотостудии в Лисичанске. Города. Улицы, пейзажи, сохранившиеся здания, следы боевых действий и объекты восстановления. Лисичанск, Рубежное и Луганск предстают через людей, рабочие будни и события сегодняшнего дня.

«Эта выставка – это частичка истории. По таким выставкам, по фильмам, которые снимают наши ребята, дальше будут судить о том, как развивались события. То, как Россия возрождается, идет своими ценностями. Сегодня есть сплочение в обществе. Сегодня есть понимание целей и задач, которые отстаивает Российская Федерация в рамках специальной военной операции. Есть понимание того, что решает республика на новых территориях», – отметил председатель Общественной Палаты РТ Александр Терентьев.

Выставка в ЦУМе будет открыта для всех желающих в течение двух недель, до 14 октября.