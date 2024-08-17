Фарид Мухаметшин открыл фестиваль ретромашин под Казанью

Фото: пресс-служба Государственного совета РТ

В горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане сегодня открылся XVll международный фестиваль исторической техники. Всего в Верхнеуслонский район прибыло свыше 300 образцов автомобилей и мотоциклов со всей России.

В церемонии открытия фестиваля принял участие Председатель Госсовета РТ, президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин.

«Традиционный фестиваль ретроавтомобилей в очередной раз собрал огромное количество любителей старины, авторетротехники и мотоциклов. В этом году количество участников значительно выше — около 300 автомобилей. Представлены „Москвичи“, „Волги“, ГАЗ-69, „ЗИЛы“ и „ЗИМы“», — сказал он.

Глава парламента оценил старинные авто и мотоциклы, а также пообщался с их владельцами. На фестиваль прибыли делегации любителей ретротехники из Москвы, Самары, Саратова, Краснодара, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Ярославля, Сыктывкара, Чебоксар, Йошкар-Олы, а также разных районов Татарстана. Присутствовал и гость из Казахстана – он приехал из города Актобе на автомобиле РАФ-2203.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Через фестиваль мы отдаём дань уважения всем строителям разных поколений и нашей отечественной промышленности. Мы показываем, как мы развиваемся. В республике производятся машины „КАМАЗ“, самолёты — боевые и гражданские, вертолеты, корабли и другая техника. Наши машины участвуют в решении экономических задач и активно участвуют в СВО. Нам важно показать, что заявленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным технологические изменения, рост и производство нашей собственной автотехники находятся на высоком уровне», — добавил Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что владельцы ретротехники с большой любовью восстанавливают автомобили и сохраняют их историчность. «Эти машины до сих пор служат многим людям. Они пример правильного вождения на дорогах», — добавил он.

Фото: пресс-служба Государственного совета РТ

Мухаметшин также поблагодарил руководство Верхнеуслонского района Татарстана за создание условий для проведения фестиваля исторической техники.

Затем гостей ожидали ретро-ралли по дорогам Верхнеуслонского района и показ исторической техники – более трех десятков машин. Все желающие смогли не только посмотреть, но и сфотографироваться на фоне экспонатов и посидеть за рулем. Также состоялся конкурс «Автосабантуй», ретробазар и детские заезды педальных автомобилей.

«В прошлом году Российская автомобильная федерация возродила ралли второй категории — туристический сбор. Это ближе к автотуризму. В этом году участники посетят Раифский монастырь, сделают фото. Жюри оценит художественную составляющую фотографии. Сейчас пытаемся приблизиться к тому, чтобы развивать туристическую привлекательность фестиваля для других регионов», — рассказал главный судья соревнований, председатель Комитета ралли РАФ Игорь Сухов.