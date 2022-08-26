Показы нон-стоп и концерт кинохитов: набережная Кабана приглашает отметить День кино

В субботу на набережной озера Кабан развернется праздник, посвященный Всероссийскому дню кино, говорится в сообществе «Татаркино» во «ВКонтакте»

Гостей мероприятия ожидают бесплатные показы отечественных фильмов под открытым небом. В течение вечера им представят такие картины, как «Пара из будущего», «Чемпион мира» и «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Специальным гостем программы станет казанская школа рока The Road, которая исполнит известные кинохиты, давно полюбившиеся зрителям.

Мероприятие стартует в 19.30, присоединиться к нему может любой желающий.