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Ру Тат
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Культура
26 августа 2022  18:16

Показы нон-стоп и концерт кинохитов: набережная Кабана приглашает отметить День кино

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В субботу на набережной озера Кабан развернется праздник, посвященный Всероссийскому дню кино, говорится в сообществе «Татаркино» во «ВКонтакте»

Гостей мероприятия ожидают бесплатные показы отечественных фильмов под открытым небом. В течение вечера им представят такие картины, как «Пара из будущего», «Чемпион мира» и «Последний богатырь. Посланник тьмы».

Специальным гостем программы станет казанская школа рока The Road, которая исполнит известные кинохиты, давно полюбившиеся зрителям.

Мероприятие стартует в 19.30, присоединиться к нему может любой желающий.

#кинопоказ под открытым небом
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