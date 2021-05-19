Показы короткометражек альманаха «Кино за 7 дней» состоятся в Европе

Короткометражные фильмы, снятые в Татарстане в рамках проекта «Кино за 7 дней», планируют показать в Европе. Об этом на пресс-конференции, посвященной прокату альманаха «Кино за 7 дней» по РТ и России, сообщил кинопродюссер и один из организаторов проекта Станислав Ершов.

«Мы рассчитываем на то, что альманах шагнет на экраны других стран. Сейчас идет обсуждение с Латвией, ожидается премьера альманаха в Финляндии, которая была перенесена из-за пандемии», — сказал Ершов.

Проект «Кино за 7 дней» инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году. Благодаря проекту в Татарстане было снято 10 картин режиссерами из 8 разных стран.

В широкий прокат альманах «Кино за 7 дней» выйдет 27 мая.