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Ру Тат
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19 мая 2021  12:35
Марат Ишкильдин

Показы короткометражек альманаха «Кино за 7 дней» состоятся в Европе

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Короткометражные фильмы, снятые в Татарстане в рамках проекта «Кино за 7 дней», планируют показать в Европе. Об этом на пресс-конференции, посвященной прокату альманаха «Кино за 7 дней» по РТ и России, сообщил кинопродюссер и один из организаторов проекта Станислав Ершов. 

«Мы рассчитываем на то, что альманах шагнет на экраны других стран. Сейчас идет обсуждение с Латвией, ожидается премьера альманаха в Финляндии, которая была перенесена из-за пандемии», — сказал Ершов.

Проект «Кино за 7 дней» инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году. Благодаря проекту в Татарстане было снято 10 картин режиссерами из 8 разных стран. 

В широкий прокат альманах «Кино за 7 дней» выйдет 27 мая.

кино за 7 дней
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