Покажут истинное лицо: Медведев призвал ЕС быстрее запретить выдачу виз россиянам

Политики европейских стран в очередной раз покажут свое истинное лицо и отношение к россиянам, если запретят выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом в своем Telegram-канале сказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», — заявил он.

По словам Медведева, при таком раскладе все, наконец-то, окончательно убедятся, как европейские чиновники относятся к российским гражданам.

В среду в Праге главы МИД стран Евросоюза — вслед за руководителями военных ведомств, которые совещались во вторник, — проведут неформальную встречу. Министры обсудят ситуацию на Украине и вопрос об оказании дальнейшей помощи киевскому режиму, также ожидается, что они рассмотрят предложение республик Балтии прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России.