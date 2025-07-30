«Покажем гостеприимство» - в Казани пройдет ЧР по легкой атлетике с 7 по 10 августа

Фото: rusathletics.info

С 7 по 10 августа в Казани пройдет чемпионат России по легкой атлетике. В первую декаду заключительного месяца лета столица Татарстана соберет сильнейших спортсменов страны. Среди них – чемпионы мира и Европы, рекордсмены России, а также молодые таланты, которые в будущем сформируют костяк сборной страны на международных соревнованиях.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Казани на Центральном стадионе. Этот объект принимал соревнования летней Универсиады 2013 года, а также недавних Игр стран БРИКС-2024. Кроме того, на протяжении долгого времени Центральный стадион был домашней ареной для футбольного клуба «Рубин».

Торжественная церемония открытия чемпионата России по легкой атлетике состоится 7 августа. В программе мероприятия выступления многих эстрадных звезд страны.

«Через неделю мы открываем чемпионат России по легкой атлетике. Для нас это большой вызов. Давно готовимся к соревнованиям совместно с Федерацией легкой атлетики. Спасибо им большое за их профессионализм. Мы уверены, что проведем мероприятие на высочайшем уровне. Казань много чего проводила в последние годы. Отлично прошли соревнования Игр БРИКС в прошлом году. Привели мы в порядок Центральный стадион. Сейчас заканчиваем там косметический ремонт. На мой взгляд, это на данный момент один из лучших стадионов России по легкой атлетике.

Отмечу, что мы подготовили большую программу для всех гостей. Это будет не только про спорт, но и про различные развлечения. Ожидаем много зрителей на трибунах.

Нам отрадно, что топовые спортсмены приедут в Казань в августе. С нетерпением ждем 7-го числа яркую церемонию открытия. Ждем также отличных результатов. Из Татарстана на чемпионате России по легкой атлетике примут участие 30 спортсменов. Надеемся на их успешное выступление. Сделаем от нас все зависящее, чтобы спортсменам было комфортно пребывать в Казани в дни соревнований. Обеспечим безопасность, покажем гостеприимство. Всех разместим, всех накормим», – сказал министр спорта РТ Владимир Леонов на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС.

Поделился ожиданиями от соревнований в столице Татарстана и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Легкая атлетика – королева спорта. А событие, которое пройдет в Казани в начале августа, выходит за рамки спорта. Казань – конкурент Москвы за звание спортивной столицы России. Город провел столько грандиозных соревнований в последние годы, в связи с чем не возникает сомнений, что чемпионат России по легкой атлетике в столице Татарстана пройдет на высочайшем уровне.

Легкая атлетика – это то, что сейчас необходимо России для развития спорта в стране. Это фестиваль молодости, жизни, красоты», – отметил Губерниев.