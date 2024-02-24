Показавший навыки управления БПЛА Путину спортсмен: «Научиться этому любой может»

Инклюзивную локацию по управлению беспилотными летательными аппаратами «БПЛА-Фиджитал» представили в «Городе Игр будущего», организованном на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Презентовал стенд киберспортсмен, ветеран боевых действий в Сирии и Украине Владислав Петров, потерявший руку во время специальной военной операции.

«Это направление очень перспективное и интересное, поэтому я решил развиваться в этой дисциплине», — рассказал «Татар-информу» Петров.

По словам собеседника агентства, на открытии «Игр будущего» он показал свои навыки управления беспилотником Президенту России Владимиру Путину. «На демонстрации я чисто на симуляторе летал. Владимиру Владимировичу понравилось, спросил, как у меня так получается. А научиться-то этому любой может», — заявил киберспортсмен.

По его словам, компания «Уникальный мир», которой принадлежит стенд, планирует сделать дисциплину управления дронами доступной для всех желающих — независимо от возраста и ограничений по здоровью. «Хотят проводить такие турниры в виртуальном формате и плюс полеты в реальности», — пояснил Петров.

Компания планирует также создать современное высокотехнологическое пространство «Инклюзивный Кибердом», который станет постоянно действующим образовательным центром по работе с детьми и представителями молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также с ветеранами спецоперации — в целях развития их потенциала в гибридных видах спорта, социализации и адаптации в современном мире.

В дальнейшем на базе «Инклюзивного Кибердома» предполагается создать инклюзивные киберспортивные команды, которые примут участие в следующих «Играх будущего».

«Игры будущего» — это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх, проходящих в Казани с 19 февраля по 3 марта, принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

В столице Татарстана 21 февраля состоялась церемония открытия игр. В ней приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и лидеры ряда зарубежных государств.