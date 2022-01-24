Показатели муниципальных закупок в Казани вернулись к допандемийному уровню

В 2021 году количество и общий объем муниципальных закупок в Казани вернулись к стандартным допандемийным показателям, превысив на треть значения 2020 года. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани Ильшат Салимзянов.

Он отметил, что в прошлом году дирекция работала над совершенствованием закупочной деятельности, чтобы повысить ее прозрачность и качество.

«В 2021 году закупочной деятельности Казани удалось вернуться к показателям активности допандемийного периода. Увеличилось как количество закупок, так и их общий объем. За год муниципальными заказчиками было размещено 1083 конкурентных процедуры на 8,9 млрд рублей», – рассказал Салимзянов.

Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года эти показатели выросли более чем на треть.

