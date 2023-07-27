«Показать миру правду»: в Казани состоялась премьера фильма о гибридной войне

На фестивале документального кино «RT.Док: Время героев» в Казани состоялась премьера фильма Анны Чапман «Красная тревога. Гибридная война», где рассказывается о том, какие действия со стороны США предпринимались для разрушения российской государственности, а также были описаны примеры подобных действий в отношении других стран.

«Я хотела рассказать о том, что происходит сейчас в мире. Это гибридная война, которая ведется со всех фронтов. Полезно знать, как она происходит и чем она опасна. Картина будет переведена на пять языков мира, мы сможем показать миру правду», — отметила автор фильма и генеральный продюсер Анна Чапман.

Главными спикерами в фильме стали политолог Александр Казаков, который много лет трудится на Донбассе, и Скотт Риттер, который долгие годы служил в разведке США.

«Мы хотели показать с двух сторон, российской и американской, как выглядят конфликты во всем мире», — пояснила журналистика.

В фильме была описана технология гибридной войны, которая имеет схожие черты в конфликтах, развязанных США в Ираке, Ливии, Сирии, Югославии и других странах. Они имеют несколько этапов: экономический, идеологический, информационный, дипломатический и сами боевые действия.

«У фейков, которые генерируют на Западе, очень короткая жизнь. Чем больше проходит времени, тем больше и на самом Западе начинают говорить о настоящем положении дел. Уже есть разговоры о том, что Россия проигрывает, украинских нацистах и так далее. Большой вопрос, что будет с их правительствами, когда мы победим и начнет выплывать неприятная правда», — добавил ещё один автор фильма Виктор Савенков.