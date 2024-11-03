«Показать гения как человека»: Ивенко и Низамов ставят балет о Николе Тесле в киностиле

Олег Ивенко уверен, что новая постановка не оставит зрителей равнодушными, потому что акцент будет не на гениальности Теслы, а на его человеческих переживаниях

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Балет переменного тока

Фестиваль современного балета #StagePlatforma по традиции пройдет в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля в начале ноября. Это лучшее для него время, уверен его создатель и продюсер, заслуженный артист Татарстана, премьер театра Олег Ивенко. Зритель уже жаждет новых сценических эмоций, а премьеры и фестивали самого театра еще не стартовали.

В этом году показы #StagePlatforma пройдут 5 и 6 ноября: в оба вечера в первом отделении зрителям представят нашумевшую постановку 2022 года – балет-триллер «Личности Миллигана», а во втором премьеру – одноактный современный балет «Тесла» о физике и инженере Николе Тесле, который «обуздал» переменный ток, начав создавать работающие на нем устройства.

Балет на техногенную тематику – авантюра. Но Ивенко уверен, что она не оставит зрителей равнодушными, потому что акцент в постановке будет не на гениальности Теслы, а на его человеческих переживаниях. В том числе из-за конфликта с, казалось бы, соратником – изобретателем-предпринимателем Томасом Эдисоном.

– Хотелось поставить балет о каком-то необычном, уникальном человеке. Но при этом чтобы это не было банально – скажем, не о Пушкине или о Толстом. Хотя я совершенно ничего не имею против них. Билли Миллиган ведь тоже очень необычный персонаж – он такой единственный. К тому же на его примере мы можем направить внимание зрителя на отношение к собственным детям.

В общем, когда думали над следующим фестивалем, в совместных обсуждениях и с композитором (заслуженным деятелем искусств Татарстана, – прим. Т-и) Эльмиром Низамовым, и с питерским хореографом-постановщиком (заслуженным артистом России, – прим. Т-и) Олегом Габышевым поняли, что это мог бы быть Никола Тесла. Ведь именно благодаря ему мир стал повсеместно использовать электричество – наступила новая эра для человечества. Но и у него есть своя человеческая драма, – пояснил Олег Ивенко.

Олег Габышев к балету имеет отношение не только как постановщик, но и как исполнитель партии Эдисона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как танцуют инженеры?

Олег Габышев, к слову, к балету имеет отношение не только как постановщик, но и как исполнитель партии Эдисона. Не раскрывая интриг сюжета, напомним, что именно Эдисон создал фонограф, довел до ума телеграф, телефон, киноаппаратуру, создал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, и именно с его подачи, отвечая на звонок, мы говорим «Алло!».

Партию Теслы исполнит сам Олег Ивенко. В балете зрители также увидят солистов театра оперы и балета имени Джалиля Кристину Андрееву-Захарову, Антона Полодюка, Каролину Заборне, Дину Набиуллину и Александру Елагину.

Необычной будет не только тема премьеры, но и декорации, и, конечно, хореография, ведь прежде никто подобных «электрических» балетов не ставил. Пластику спектакля, хоть он и о человеческих эмоциях уникальной личности гения, все же, конечно, наполнили «инженерными» элементами хореографии.

– В «Тесле» участвуют и ведущие солисты, и молодежь театра, которой интересна современная хореография. Молодые артистки, например, исполняют роли инженеров Эдисона. Им было нелегко, так как у нас в театре почти нет современного танца, и мы с нуля давали ту базу, которая необходима для исполнения партий. Мы готовили спектакль в два захода – в апреле и июле. С октября мы снова очень много репетируем, чтобы все получилось качественно, – рассказал Олег Ивенко.

Для «Танца инженеров» музыка у Эльмира Низамова родилась сразу. Схематично, лаконично, ритмично, машинально. И уже опираясь на нее, Олег Габышев придумывал хореографическое воплощение.

Часть декораций в Казань привезли еще к середине октября. Например, трехметровую колбу – не из пластика или слюды, из стекла! Так что этот элемент декорации еще и очень тяжелый. Внутри нее, как рассказал Олег Ивенко, будут сверкать электрические разряды. Колбу по просьбе создателей балета специально изготовил «Электрический музей Теслы» в Сочи.

Символический нерв балета в киноподаче

Музыкальную составляющую балета Эльмир Низамов решил с помощью струнного оркестра с добавлением звучания такого необычного ударного инструмента, как маримба, а также клавесина.

– Когда мы говорим о произведениях, связанных с чем-то техногенным, с наукой, первыми на ум приходят электронная музыка, электронные саунды, шумы. Но я решил музыкальную тему как раз наоборот. Ведь самая главная миссия этого балета – показать именно гения как человека, а человека как гения. Струнным оркестром мне хотелось одновременно передать нерв балета и символизм. Ведь электричество передается по проводам, а за мир без проводов и хотел бороться Тесла. Эту символическую параллель я и доверяю в музыке струнному оркестру, – рассказал Низамов.

Композитор напомнил, что писал музыку также к балету «Личности Миллигана». Для Олега Ивенко как продюсера #StagePlatforma и тогда, и сейчас было важно, чтобы постановки были зрелищными, а музыкально – «в киноподаче».

– Он сам связан с кино (Олег Ивенко исполнил роль Рудольфа Нуриева в фильме 2019 года «Нуреев. Белый ворон» и роль Николая Лебедева в фильме 2023 года «Джойка», – прим. Т-и). Он как связующее звено между балетом и кино. Как для «Личностей Миллигана», так и здесь он мне сказал, что должно звучать, как будто мы смотрим кино. Он дает установку ­– я показываю, предлагаю, выбираю темы, выбираю составы. Мы, конечно, все обсуждаем, утверждаем, здесь такой танец предполагается, здесь другой – мы в диалоге до последних прогонов. Какие-то темы мы прямо искали. Допустим, у нас есть тема ссоры. У меня ссора начиналась сразу же, а по драматургии мы пришли к тому, что ссора должна на наших глазах родиться. Сначала идет диалог, ссора постепенно разрастается. Я искал эту музыку, это состояние, – пояснил композитор.

Эльмиру Низамову удалось буквально пронизать музыку всего балета математикой. С изысканиями Теслы связана концепция цифрового кода 369. Изобретатель считал, что 3, 6 и 9 – ключевые числа для многих законов Вселенной, а их использование в математике может привести к нахождению образцов и закономерностей, которые управляют человеческим миром. Композитор зашифровывал их в музыке к балету, они проходят через весь спектакль.

Балет «Тесла» зрители увидят, увы, не под живую музыку – оркестр будет звучать в записи, поскольку постановка фестивальная, а не составляет репертуар театра. Спектакль одноактный, длительностью около 20 минут. Продолжения постановка не получит, в отличие от «Личностей Миллигана», первый и второй акты которого Ивенко выпускал к очередному своему фестивалю современного балета #StagePlatforma.

Музыкальную составляющую балета Эльмир Низамов решил с помощью струнного оркестра с добавлением звучания маримбы и клавесина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

И снова о «Личностях Миллигана»

Что самое интересное, для своего «первенца» – балета-триллера – продюсер фестиваля Олег Ивенко и хореограф Олег Габышев еще год назад придумали и третий акт. Но постановку его отложили либо до лучших времен, либо просто в стол.

– Я хочу, чтобы зритель уходил со спектакля со светлыми чувствами. А третий акт хоть и продуман нами даже в части декораций, но, боюсь, будет очень тяжелым для зрителя. Да, зацепит, да, проникнет, но это будет очень непросто переработать в голове, – признался Ивенко.

В двух уже ранее презентованных на фестивале актах балета «Личности Миллигана» танцевать в этом году приглашены ведущий мастер сцены Большого театра Республики Беларусь Людмила Хитрова, артисты Московского Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Георги Смилевски и Георги Смилевски-младший, танцовщица из Театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева и артист из Санкт-Петербурга Дмитрий Соболевский.

Конечно же, зрители увидят в главной партии Билли Миллигана самого Олега Ивенко. А также в балете участвуют другие солисты театра – Антон Полодюк, Вагнер Карвальо, Аманда Гомес, Дина Набиуллина, Александра Елагина, Олеся Пичугина, Артем Белов и другие.

Зрители увидят в главной партии Билли Миллигана самого Олега Ивенко Фото: предоставлено театром оперы и балета им. М. Джалиля

– У нас будет много приглашенных артистов. Это для меня большая победа – ввести новые лица в спектакль. Это признак развития нашей художественной части. Привлечь артиста к гала-концерту с готовым номером – одна из самых простых вещей, а чтобы человек участвовал в спектакле и выучил всю хореографию – это совершенно другое. Это большая ответственность – и для артиста, и для меня как продюсера-организатора. Если артист не впишется в атмосферу спектакля, все начнет рушиться, пропадет та идиллия, которую мы создавали в течение долгого времени. Но я уверен в каждом из приглашенных: эти ребята – большие профессионалы.

Георги Смилевски-старший много лет гастролировал вместе с нашей труппой, выступал в таких спектаклях, как «Коппелия», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». Это большой мастер! Он будет исполнять роль Отчима – для меня это большая радость. Когда я только ставил «Личности Миллигана», Георги был у меня одним из первых кандидатов, которого я хотел пригласить. Но всегда у нас что-то не состыковывалось в связи с его или нашей занятостью. И вот он приедет! – поделился с «Татар-информом» Ивенко.