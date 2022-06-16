«Показать, что было в первый день войны»: в РТ воссоздадут сражения в Брестской крепости

В Пестречинском районе Татарстана, на родине одного из защитников Брестской крепости Петра Гаврилова, 18 и 19 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». Там более 300 реконструкторов воссоздадут нападение войск фашистской Германии на крепость и ее освобождение в 1944 году. Фестиваль направлен на патриотическое воспитание молодежи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Фестиваль „Элбэдэн“ — это брендовое мероприятие для Татарстана. Мы чтим наших героев, знаем об их подвигах, но понимаем, что изучать историю только на уроках дается не всем. Когда ребята приходят на фестиваль, история оживает. Она становится настолько близко, что хочется в нее все больше погружаться», — заявила замминистра.

Фестиваль «Элбэдэн» пройдет в деревне Альвидино. Там воссозданы строения, реконструкторы со всей страны в первый день фестиваля покажут освобождение крепости, а во второй — нападение 22 июня 1941 года, отметил глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов.

«На сегодняшний день у нас в Пестречинском районе есть возможность показать каждому россиянину, что происходило в первый день Великой Отечественной войны. Мы специально для этого выезжали в Брестскую крепость. Мы делаем это с большим воодушевлением, тем более что крепость защищал наш земляк и герой Петр Гаврилов», — пояснил он.

Помимо самой реконструкции сражений, вниманию публики предложат еще и дополнительную культурную программу. Будут организованы исторические квесты, курс ГТО, обучение штыковому бою, сборка и разборка автомата Калашникова, фестиваль «Голос Победы» и чемпионат по военно-прикладным видам спорта среди молодежи, добавила автор проекта «Помни героя» и организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«Для удобства гостей в оба дня будут организованы рейсы с казанского автовокзала „Восточный“, сейчас идет регистрация на них в группе нашего фестиваля во „ВКонтакте“», — уточнила она.

Кроме того, будет организован большой фудкорт, сувенирная зона, мастер-классы и праздничный концерт с участием ансамбля «Голубые береты». На отдельной площадке можно будет изучить работу связистов, саперов, минеров, военных медиков и представителей других военных специальностей в годы Великой Отечественной, заключила Тазиева.

Реконструкторы приедут не только из разных регионов России, но и из Беларуси и Казахстана. Всего будут воссозданы три боя: освобождение Брестской крепости, форсирование войсками вермахта реки Западный Буг и нападение на саму цитадель в 1941 году, заметил заведующий отделом научной реконструкции Нацмузея РТ Владислав Хабаров.

«Реконструкторы не ограничатся непосредственно воссозданием боевых действий. Они проведут в лагере и другие активности, среди которых — чемпионат по футболу, лекции, матер-классы по обращению с пулеметами „Максим“ и Дегтярева и другим оружием», — сказал Хабаров.

Отдельно он отметил лекцию «Между подиумом и окопом», где гостям расскажут о моде 30–40-х годов прошлого века, причем как военной, так и гражданской. Там можно будет узнать, какую одежду предпочитали люди того времени, какие у нее были особенности.