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Показан процесс изготовления стелы «Казань – город трудовой доблести» – видео
Казанские власти показали, как идет процесс изготовления стелы «Казань — город трудовой доблести» на заводе. Видео было размещено в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства.
«На сегодня уже готовы три части каркаса стелы и собирается четвертая — самая верхняя. Они будут обшиты слоем нержавеющей стали с перфорацией. Ею же покроют фигурные пилоны, а поверх установят панели из алюминия с фотографиями», — объяснили в комитете.
Всего понадобятся 40-50 плит общей площадью 100 кв. метров. Специалисты рассказали, что они долго подбирали подходящий вид металла и способ нанесения изображений и в итоге решили использовать технику двойного анодирования, при которой рисунок получают при помощи фрезерования множества отверстий различного диаметра и глубины.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани утвердили план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в числе которых – открытие стелы «Казань – город трудовой доблести».
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