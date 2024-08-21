Показ мод и живая татарская музыка: казанцев пригласили на «ДәртФест 2024»

Фото: организаторы фестиваля «ДәртФест 2024»

30 августа, в День города и республики, в Казанском Кремле состоится второй фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест 2024». Мероприятие продолжает традиции TatCultFest, сообщают организаторы.

В этот день в городе развернутся две сцены с живой татарской музыкой, дизайн-маркет и модный показ, детская и семейная площадки, лекторий «Акыл фабрикасы».

Мероприятия фестиваля откоются в 12.00 дизайн-маркетом, на котором гости смогут оценить продукцию татарстанских дизайнеров и ремесленников. До 23 августа для них проводится open call — заполнить анкету можно на сайте.

Для юных участников праздника организаторы подготовили детскую зону, а для гостей с детьми — семейную площадку.

Большая сцена фестиваля будет располагаться во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Ожидаются выступления артистов Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова, солистов Азата Баязитова, Ильгиза Шайхразиева, Эльвиры Мифтаховой, инди-фолк-группы Juna и Azat Gilmetdin. Также зрителей ожидает трибьют Зуле Камаловой в исполнении локальных инди-музыкантов.

В Пушечном дворе будет открыта малая сцена. Здесь выступят молодые сольные артисты и инди-группы: Garipov, Айрат Хайруллин, АлияНур, Al Su, Elina, Алма, lunami, qaynar. Хедлайнером сцены станет TATARKA.

Здесь же будет организован подиум, состоится модный показ с участием татарстанских дизайнеров. Зрители смогут увидеть одежду и аксессуары с национальным колоритом. Также проведут open call для дизайнеров и моделей.

Музыкальные гости показа — битмейкер Malsi Music, Эльвира Мифтахова, Ильгиз Шайхразиев и K-Ru.

Помимо этого, все желающие смогут посетить серию лекций «Акыл фабрикасы», которая проводится при участии Всемирного форума татарской молодежи.

Также организаторы проекта приглашают волонтеров — регистрация для участия в масштабном событии проводится на сайте.