Показ кинопремьеры «4/4» завершит III фестиваль современной музыки Synesthesia Lab

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бесплатным показом премьеры фильма «4/4» завершится 29 ноября двухмесячный марафон событий III Международного фестиваля современной музыки Synesthesia Lab. Стать зрителями заключительного мероприятия можно, пройдя регистрацию по ссылке. Показ состоится в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана, начало – в 11.30.

Снял документальный фильм режиссер Игорь Нечаев. Задуман он как погружение в суть творчества через внутренний мир четырех ярких казанских композиторов: Романа Пархоменко, Лилии Исхаковой, Миляуши Хайруллиной и Романа Салахутдинова. Через их личный опыт и особое видение мира фильм попытается раскрыть феномен вдохновения и показать многогранную музыкальную палитру XXI века. Создатели обещают погрузить зрителей в творческий процесс рождения музыки из хаоса чувств и мыслей.

«Фильм будет показан на экране в лектории Галереи современного искусства. Длительность 40 минут. А после показа состоится обсуждение фильма с режиссером и композиторами. Любой интересующийся сможет задать свой вопрос и поделиться впечатлениями. Зал вместит полсотни зрителей», – рассказали «Татар-информу» организаторы фестиваля Synesthesia Lab.

III Международный фестиваль и лаборатория современной музыки Synesthesia Lab открылся вечером 30 сентября в темноте парка «Черное озеро» шестичасовой электроакустической мультимедийной мистерией neon nature. В течение двух месяцев на разных площадках Казани проходили концерты фестиваля, в том числе концерт памяти Софьи Губайдулиной в Казанской ратуше и концерт мировых премьер современных композиторов в новом здании театра Камала. Также состоялись лекции и исполнительские мастер-классы. Организуют Synesthesia Lab Союз композиторов России, Центр современной музыки Софии Губайдулиной и Synesthesia team при поддержке Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив.