Культура 2 сентября 2025 17:29

Показ картин основного конкурса Казанского кинофестиваля вновь станет бесплатным

Миляуша Айтуганова
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В прошлом году организаторы Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» начали практику платных кинопоказов. Как отмечает исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова, они столкнулись с проблемой: многие авторы не готовы отдавать свой фильм на платные показы без продажи прав.

«Поэтому в этом году другой принцип. Вся конкурсная программа у нас бесплатная», – сказала Айтуганова.

Платные показы фильмов основного конкурса сохранят в кинотеатре «Родина» в связи с тем, что кинотеатр входит в систему федерального проката.

Более подробная информация о сеансах, а также полное расписание доступно на сайте кинофестиваля.

