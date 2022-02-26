Показ французского кино новой волны пройдет в Национальной библиотеке РТ

Окунуться в ретроспективу новой волны французского кино приглашает Национальная библиотека Татарстана жителей и гостей Казани 27 февраля. Об этом сообщается в Instagram библиотеки.

Атмосфера молодежного бунта против устаревших форм и методов старого кино, красота и несовершенство авторского кино – это лишь немногое, что увидят зрители. Вниманию публики будет представлен фильм «Ночь у Мод» режиссера Эрика Ромера.

«Если вы холосты и довольно долго жили вдали от дома, то по возвращении на родину у вас может, как у героя фильма, возникнуть желание осесть и завести семью. И вот наш герой в тишине Академгородка, в воскресный день при посещении церкви встречает юную блондинку, в которой уже видит свою будущую жену», – такое описание приведено на официальном сайте Национальной библиотеки РТ.