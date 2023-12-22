«Покататься на оленях в Финляндии»: россияне рассказали, как мечтают встретить Новый год

Россияне рассказали, где и как мечтают встретить Новый год. 17% хотели бы отправиться в предстоящие праздники на горнолыжный курорт, 16% заявили, что для них идеальное место – это море, пишет «Лента.ру».

Интересно, что часть россиян (13%) мечтают покататься на упряжках с хаски, любуясь зимним пейзажам и покормить оленей в российских регионах.

Еще 12% опрошенных мечтают отправится на новогодние каникулы в какой-нибудь теплый регион РФ, такой же процент опрошенных хотели бы покататься в упряжках на оленях в Финляндии.

Каждый десятый (11%) россиянин хотел бы посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также съездить в терем Снегурочки в Костроме. Еще почти столько же людей (10%) мечтают встретить зимний праздник на Красной площади в Москве. При этом для 9% «место мечты» для встречи Нового года – это вагон поезда, где будут находиться еще и их друзья.