«Покараем каждого, кто стоит за спиной террористов»: Владимир Путин обратился к россиянам

Скриншот видео c сайта Kremlin.ru

«Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ»

Российский лидер сразу назвал произошедшее в Красногорске кровавым, варварским террористическим актом и выразил соболезнования потерявшим своих родных и близких:

«Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура», - сказал он.

Владимир Путин заверил, что всем семьям, столкнувшимся с бедой, а также раненым и пострадавшим, будет оказана необходимая помощь. Он поблагодарил экипажи скорой помощи и санитарной авиации, бойцов спецподразделений, пожарных, спасателей и простых граждан, сделавших все для избежания еще больших потерь.

При этом, подчеркнул Президент РФ, самое главное сейчас - не дать организаторам теракта совершить новое преступление. Для предотвращения подобного сценария во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера.

«Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь»

Говоря о расследовании преступления, Путин отметил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта найдены и задержаны, подчеркнув при этом, что преступники намеревались укрыться на территории Украины:

«Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами».

Глава государства уверен, что Россия столкнулась не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей:

«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», - сказал он.

«Наш общий долг сейчас – быть вместе в одном строю»

Владимир Путин еще раз заверил граждан России, что наказание понесут все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления, кто бы их ни направлял:

«Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу».

Российский лидер заявил при этом, что рассчитывает на взаимодействие со всеми государствами, готовыми на деле объединять усилия в борьбе с международным терроризмом. В конце своего обращения Путин призвал россиян к сплочению и выразил уверенность в том, что наша страна, проходившая разные испытания, справится и с новыми вызовами:

«Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество».

Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас», - подытожил глава государства.

Напомним, концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был атакован террористами накануне около 20:00. В результате стрельбы и пожара в здании погибли, по последним данным Следственного комитета России, 133 человека. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании четверых подозреваемых в Брянской области, всего по делу о теракте задержаны 11 человек.