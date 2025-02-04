«Пока выплат не было». Айбатов о солидарных выплатах «Рубину» за Хвичу

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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал, что команда еще не получила солидарные выплаты за переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

По словам функционера, существуют определенные регламенты, но получению выплат ничего не помешает.

«Пока выплат не было. Рассчитываем получить все, что положено по регламенту по статусу и переходам, по солидарным выплатам», – передает слова Айбатова Odds.ru.

Напомним, Хвича перешел из «Наполи» в «ПСЖ» текущей зимой. По информации СМИ, сумма перехода составила около 70 миллионов евро. «Рубин» с этой сделки должен получить в районе одного миллиона евро в рамках солидарных выплат.

Кварацхелия выступал за казанскую команду с 2019 по 2022 годы.