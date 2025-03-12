«Пока у нас не всё получается». Семен Кошелев об игре «Ак Барса» перед плей-офф

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев прокомментировал подготовку казанской команды к игре с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард высказался о подготовке «барсов» к плей-офф, указав, что команде надо возвращать удачу на свою сторону.

« Пока у нас не всё получается, в таких ситуациях надо идти от простого. Где-то больше сыграть на оборону, показать больше командных действий. Должна быть максимальная самоотдача. Нужно возвращать удачу на свою сторону, а это можно сделать только через работу. Один-два гола забьём и за ними придут остальные, – сказал Кошелев.

Также Семен отозвался о сегодняшнем сопернике, указав, что челябинцы много забивают в последних матчах.

«В последних играх соперник много забивает, хорошая командная уверенность. Нам нужно выходить и выигрывать. Будет победа над таким соперником – придёт уверенность, – передает слова Кошелева пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, игра «Ак Барса» с «Трактором» состоится сегодня, 12 марта, в 19:00 по мск. Казанцы идут на шестой строчке Восточной конференции. Челябинцы же лидируют на «Востоке».